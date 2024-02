Non c’è pace per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Nei giorni scorsi ’attrice è crollata per via dei continui attacchi degli altri concorrenti, anche lontano dalle telecamere. Durante una gita premio offerta dalla produzione, uno di loro l’avrebbe attaccata duramente e lei ormai parla apertamente di “branco”. L’ultimo attacco poco dopo l’uscita di Vittorio Menozzi da parte di Anita e Garibaldi, tra l’altro i due concorrenti che avevano nominato il modello.

“Perché in cinque mesi Vittorio non è mai uscito ed è uscito proprio stavolta che si è messo contro di te?”, ha detto Garibaldi. Quindi, Beatrice gli ha risposto: “Perché si è comportato in maniera molto incoerente”. E ancora l’attacco di Anita: “Chi si mette contro di te esce”, “Vittorio ha avuto un’opinione diversa dalla sua ed è stato eliminato”, “Chi si mette contro di lei esce”‘. Ma Beatrice ha fatto notare che proprio loro due sono stati i concorrenti che lo hanno mandato in nomination e quindi se c’è qualcuno che ha avuto una colpa è proprio loro.

“La cosa più orribile”. Grande Fratello, Beatrice choc su Vittorio: “Cosa mi ha fatto”





Beatrice Luzzi attaccata dal branco durante la gita fuori dal Grande Fratello: la confessione a Simona Tagli

Durante la gita premio Beatrice Luzzi è stata nuovamente attaccata dal resto della casa e già in puntata di era parlato di questo, con la promessa di Alfonso Signorini di riparlarne durante l’appuntamento di Mercoledì 14 febbraio. L’attrice aveva parlato in particolare di Marco Maddaloni, che avrebbe accusato Beatrice di aver condizionato e deviato per mesi il percorso di Vittorio. In quella occasione pare che modello sia rimasto in silenzio, non smentendo la versione del judoka, e per questo motivo si sia scavato la fossa da solo: “Sono stata messa all’angolo, mi hanno detto cose orrende e tutti applaudivano. Sono stata attaccata da quello che è un branco sulle scale del ristorante. Maddaloni poi mi ha addirittura detto che ho deviato il percorso di Vittorio per mesi e anche lì tutti ad applaudire“.

Ora che Beatrice Luzzi ha trovato una nuova amica in casa, Simona Tagli, le ha anticipato qualcosa su quanto accaduto durante la gira fuori porta. “C’è chi spera che il pubblico non abbia visto cosa è successo al ristorante. Io invece spero che sia stato mandato tutto. Tanto domani in diretta saprai tutto Simona. Non ho anticipato nulla perché ci avevano chiesto di rimandare tutto a domani”, ha esordito l’attrice.

Mi trovo costretta ad aggiornare causa tentazioni non tenute sotto controllo.

Beatrice, Stefano e Sergio primi a pari merito.

Simona potrebbe entrare in classifica. https://t.co/4ZOmhYjTkB — Martina (@lime_Marti) February 13, 2024

“Domani vedrai cosa significa il branco, anche se loro non vogliono sentir parlare di branco – ha proseguito Beatrice – La mossa che Marco ha fatto l’altro giorno al ristorante, al di là della sua alterazione era del tutto strategica in funzione di spappolarmi psicologicamente e indebolirmi e farmi crollare. Vediamo se come dice lui, avrà ragione”.

E se Beatrice spera che tutto venga fuori, Maddaloni si è detto preoccupato di poter passare ‘come il lupo cattivo’ ed è stato tranquillizzato da Varrese e Paolo. Lo sportivo si è quindi rivolto ai due amici chiedendo di ”confermare tutto”.