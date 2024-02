Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Vittorio. Negli ultimi giorni è andata in scena la rottura meno attesa, quella tra l’attrice e il modello. Da qualche tempo i due, che avevano stretto un bel legame nelle scorse settimane, sembravano entrati in rotta di collisione. E gli ultimi avvenimenti hanno confermato l’allontanamento. Durante la notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio c’è stata una tremenda lite.

Lo ha resono noto Amedeo Venza, mentre il Grande Fratello non ha mostrato le immagini: “Lite furibonda ieri sera tra Beatrice e Vittorio. La discussione è continuata anche a telecamere spente e Vittorio ha espresso il desiderio di voler lasciare il programma perché si sente oppresso“. Nelle ultime ore è stata Beatrice a spiegare perché ha preso le distanze dall’ex amico.

Leggi anche: “Non so più che fare, vado via”. Grande Fratello, l’annuncio di Vittorio. Beatrice coinvolta





L’attacco di Maddaloni a Beatrice e la reazione di Vittorio

Beatrice Luzzi ha spiegato che durante la gita fuori dalla Casa Marco Maddaloni l’ha attaccata e Vittorio è rimasto in silenzio, come a voler approvare l’accusa: “Io l’ho sempre difeso anche quando non c’entravo e il contrario non è mai accaduto. Ma la cosa più orribile di tutte quelle che mi ha fatto Vittorio? Sai, in diretta in puntata può giustificarsi dicendo che non ha il coraggio. Però l’altro giorno che siamo usciti ed eravamo sulle scale del ristorante, sono stata attaccata dal branco”.

“E a un certo punto Maddaloni ha detto una cosa assurda – ha proseguito Beatrice – Sì ha detto che io per tre mesi e mezzo ho condizionato il percorso di Vittorio, no, anzi, ha detto che l’ho deviato. In realtà tutti sanno che io l’ho sempre aiutato a venire fuori. E davanti a Maddaloni che dice una cosa così grave, nemmeno in quella situazione parli? Nemmeno lì ha avuto il coraggio di dire ‘non mi ha mai manipolato, semmai è il contrario, mi è sempre stata vicina’. Io queste cose non posso perdonarle”.

Il branco ha attaccato Beatrice nell’uscita senza telecamere e le ha detto che ha DEVIATO il percorso di Vittorio per 4 mesi…



E vittorio non ha detto nulla!#grandefratello — Cri (@Cristia44732265) February 10, 2024

“Adesso basta – ha concluso Beatrice – io non ho più voglia di essere usata e strumentalizzata. In questi mesi avevo già avuto tante piccole prove che non potevo fidarmi, quindi adesso basta. Per carità non è una brutta persona da buttare. Parlo di questo contesto ovviamente. Mi sono accorta di non poter contare su di lui in termini privati o pubblici. Anche sulla storia di mio padre… Quindi meglio così”.

“Cosa stanno facendo ai suoi figli”. Grande Fratello, orrore sulla famiglia di Beatrice: denunce