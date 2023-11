Puntata del Grande Fratello molto interessante quella del 13 novembre. E uno degli episodi più significativi è avvenuto quando Alfonso Signorini ha fatto un annuncio molto importante sul reality show. Infatti, è prevista una variazione sullo svolgimento degli appuntamenti in diretta, dopo una decisione praticamente ufficiale assunta da Mediaset. Dunque, è spettato al conduttore riferire tutto ai telespettatori, che hanno accettato questa scelta.

Intanto, al Grande Fratello non c’è stato solo questo intervento di Alfonso Signorini, ma anche un altro annuncio legato a Perla Vatiero, futura concorrente. Non ha fatto più il suo ingresso nella casa, ma per una motivazione seria: “Doveva entrare come concorrente del Grande Fratello, però succede che era in isolamento. Ha preso il Covid“. Poi l’ex di Mirko Brunetti ha tranquillizzato tutti, riferendo di essere in buona salute.

Grande Fratello, Alfonso Signorini fa un annuncio importante

Prima di salutare tutti i concorrenti del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di fare un annuncio. E ovviamente nessuno nella casa, ma anche fuori, era a conoscenza di un cambiamento improvviso operato dall’emittente televisiva. Il presentatore ha infatti dato appuntamento ai gieffini ad un altro giorno, differente dal consueto giovedì. Andiamo a vedere quando ci sarà la prossima puntata del reality show di Canale 5.

Alfonso ha quindi comunicato: “Questa settimana ci sarà un cambio di programma. Il Grande Fratello non andrà in onda al giovedì, ma al mercoledì. Dunque, dopo questa puntata ci rivediamo tra due giorni”. E i concorrenti sono rimasti sorpresi e hanno poi gioito. Il sito Novella 2000 ha rivelato che alla base di questa decisione c’è l’inizio di nuove trasmissioni su Canale 5, infatti il giovedì sera comincerà Io Canto Generation, poi partiranno anche Zelig e Ciao Darwin e quindi lo slot libero rimane il mercoledì.

Anche la pagina Instagram ufficiale del GF ha scritto: “Grazie per aver seguito con noi questa puntata di Grande Fratello su Canale 5: prossimo appuntamento? Occhio, ci si vede mercoledì!”. E quindi appuntamento tra poco più di 24 ore.