Poche ore alla puntata di oggi, 15 gennaio, del Grande Fratello . Stasera uno dei concorrenti lascerà la casa. I concorrenti in nomination sono otto: Beatrice, Federico, Monia, Rosanna, Stefano, Sergio, Paolo e Anita. Anita che dopo il crollo della settimana scorsa, “È un gioco, non mi faccio rovinare la vita da un gioco, ho una vita davanti, non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni, per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria”, sarà chiamata da Signorini.

È già tutto pronto: succederà nel bel mezzo della puntata. Prima di sapere cosa succederà ad Anita vale la pena dare uno sguardo alle anticipazioni che rivela il sito ufficiale del Grande Fratello che spiega come Mirko, a dispetto delle smentite, farà il suo ingresso nella Casa.





Grande Fratello, sorpresa per Anita: entra il fratello Leandro

“In tema di scontri, Mirko continua a essere infastidito dal modo in cui Giuseppe si approccia a Perla e questa sera vorrà avere un faccia a faccia con l’ex coinquilino”, si legge sul sito. E ancora: “Non solo scintille, avremo modo di assistere anche a sorprese, incontri e abbracci. Fiordaliso verrà sorpresa da suo figlio Paolo. Sarà il più piccolo dei suoi figli a infrangere la sua convinzione di non vederli mai dal vivo in puntata”.

Toccherà poi ad Anita avere una sorpresa: “La ragazza, da diverse settimane, sente la mancanza di suo fratello Leandro, di cui spesso racconta e per il quale nutre un infinito amore. Sarà proprio lui ad abbracciare la sorella”, e potrà avere di nuovo un po’ di serenità, quella che sembra le sia mancata nelle ultime settimane. Chi lo sa che non cambierà il GF di Anita.

Se, è chiaro, non verrà eliminata durante la puntata di stasera. I sondaggi la danno abbastanza al sicuro ma una sorpresa è sempre dietro l’angolo. Il Grande Fratello, del resto, ha dimostrato anche in questa stagione che non esiste nulla di scontato.