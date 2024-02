Grande Fratello 2023, i fan fuori dalla casa. Come ogni anno, anche nel corso dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini non mancano i momenti in cui i concorrenti sentono voci arrivare al di là del muro che li separa dal ‘mondo reale’. Peccato solo che questa volta non si tratta nè di dichiarazioni di affetto nè di sorprese molto gradite, bensì di insulti. Ecco a chi è ‘beccato’ questa volta.

Insulti fuori dalla casa del Grande Fratello, a chi erano rivolti? I gieffini nelle ultime ore hanno fatto i conti con momenti di tensione sorti dopo il malore di Garibaldi, portato d’urgenza in ospedale. Poi l’annuncio del fratello del gieffino ha provato a fare tornare il sereno: Garibaldi sta meglio ed è sotto osservazione medica.

Un capitolo che riuscirà a chiudersi quando il gieffino rientrerà in gioco per lanciarsi nel caldo abbraccio dei concorrenti. Poi nelle ultime ore ad agitare gli animi in casa, un altro episodio non del tutto felice. Insulti fuori dalla casa del Grande Fratello diretti proprio agli inquilini. Ma se la maggior parte di loro ha provato a non prestare orecchie, lo stesso non può dirsi per Sergio.

Il gieffino di tutta risposta avrebbe reagito trasgredendo le regole, ma scopriamo come sono andate le cose. “Corn*ti”, questo hanno gridato fuori dalla casa. A questo punto Sergio munito di megafono ha risposto a tono. “Riprovaci”, “Ce sarai“. Una reazione che ha generato il sorriso generale, ma non quello di Beatrice Luzzi.

Non Sergej che ha perso il megafono per andare in giardino a rispondere (con: “Ce sarai!” e un “A cornuti!”) a qualcuno che, a quanto pare, aveva urlato degli insulti fuori dalla casa. È proprio un mito! VOLO! 💀💀💀😂😂😂🤣🤣🤣✈️✈️✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/3QwivsNDTT — IlSignorNessuno (@SirNessuno) February 2, 2024

La gieffina infatti ha prontamente fatto notare che Sergio stava venendo meno alle regole del gioco e che dunque il suo atteggiamento non fosse da appoggiare nè sollecitare. Solo nel corso della prossima puntata si scoprirà se gli autori del programma decideranno di ricorrere a un provvedimento nei riguardi Sergio.