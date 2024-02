Grande Fratello, la segnalazione su Alessio Falsone. Tra gli ultimi entrati nella Casa c’è anche lui, ieri calciatore nonché fidanzato dell’ex miss Italia Carolina Stramare, oggi allenatore e gieffino. E single, a quanto pare, o forse no. Recentemente il giovane ha fatto parlare di sé per il duro attacco a Simona Tagli, considerata “scostumata” e poco gentile con gli altri.

Negli ultimi giorni Alessio Falsone è entrato, suo malgrado, nel triangolo con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Con l’uscita di Mirko e l’avvicinamento a Perla l’ex tentatrice ha diretto le sue attenzioni altrove. Si è quindi avvicinata a Sergio, ma recentemente è apparsa attratta anche da Alessio. Quest’ultimo, però, ha voluto chiarire che a lui certe dinamiche non interessano. Ora, tuttavia, è arrivata una segnalazione dall’esterno proprio sul suo conto.

La segnalazione su Alessio: “È fidanzato con lei…”

Alessio Falsone si è rivolto così a Greta: “Siccome io voglio bene a Sergio e so che lui è coinvolto emozionalmente nel senso che gli piaci, non mi metto a creare dinamiche. Perché magari il suo interesse è più forte del mio. Io e re ci stiamo conoscendo a livello amichevole, ma se siete tu e Sergio e so che il mio amico è coinvolto più di me non vengo proprio”.

Proprio nelle ultime ore, però, qualcuno ha fatto una seganalazione all’esperto di gossip Amedeo Venza: “Volevo farti sapere che Alessio ha una fidanzata o pseudo tale. È una modella che vive a Milano e che frequenta da diversi mesi. Si sono visti anche qualche giorno prima che lui entrasse nella Casa, quindi il corteggiamento verso Greta è tutta una tattica da lui studiata perché è uno che ci sguazza su ste cose“.

Alla luce di queste parole il comportamento di Alessio Falsone appare tutto in un’altra luce. Come stanno davvero le cose? È davvero single e le dichiarazioni a Greta di non voler fare un triangolo sono veritiere oppure è fidanzato e allora dietro c’è tutta una strategia? Chissà se della vicenda si parlerà ancora. Nel frattempo dentro la Casa Greta continua a lanciare segnali a Sergio, anche se il pubblico non apprezza e reputa anche questa tutta una messa in scena…

