Grande Fratello, la decisione ufficiale del programma è arrivata nella mattinata di oggi 20 febbraio. A dare notizia al resto della casa sono stati Alessio e Greta. Quella di ieri è stata una puntata particolarmente turbolenta, ricca di colpi di scena nonostante non si sia arrivata ad una nuova eliminazione. Tra i momenti da sottolineare il ritorno di Garibaldi, uscito nei giorni scorsi dopo aver accusato un nuovo malore legato allo stress.

“Volevo parlarvi di Giuseppe, sta bene, ha fatto tutti gli esami che doveva fare, solo che somatizza molto lo stress”, aveva detto Signorini prima di annunciare il ritorno di Giuseppe. Altro momento molto toccante è stato l’incontro tra Stefano e la mamma che l’ha aiutato a vincere le discriminazioni legati alla sua omosessualità.





Grande Fratello, gli inquilini vincono la sfida: crese il budget spesa

“Io amo tantissimo mia madre, la stimo tantissimo – ha detto commuovendo tutti -. Mi ha dato un amore smisurato. Lei mi ha guidato nelle mie virtù. È il principio della mia forza. Mi ha insegnato a scoprire nuovi orizzonti. La amo per questo. Ha risolto i miei problemi dandomi coraggio. Ha fatto sì che mi accettassi ancor prima di capire di essere omosessuale”.

E ancora: “Mi ha dato gli strumenti per credere in quello che sono. Questo suo amore smisurato mi ha dato la forza per proteggermi dalle discriminazioni che subivo”. Dopo queste parole la Casa è ripiombata nel gioco e stamani si è svegliata con una bella sorpresa. Il Grande Fratello ha deciso di aumentare il budget spesa. Motivo? Gli inquilini hanno superato una prova alla quale erano stati sottoposti.

A dare lettura del comunicato sono stati Alessio e Greta: “Inquilini, complimenti, avete superato la prova! Per questo motivo aggiungete 300 euro al vostro budget di base, per un totale di 460 euro.” Finita la lettura la Casa è scoppiata in un lungo applauso.