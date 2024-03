Perla Vatiero in lacrime, Mirko decide di intervenire. È successo davvero di tutto durante la puntata di lunedì 11 marzo 2024 del Grande Fratello 2023. Ne abbiamo già parlato me è bene fare un piccolo recap. Beatrice Luzzi ha avuto molto da ridire con Alessio Falsone. Il ragazzo infatti è stato costretto a un lungo confronto con Perla. Le cose tra loro sono cambiate dopo l’avvicinamento di quest’ultimo ad Anita. Perla allora ha detto di sentirsi in difficoltà e confusa ma non presa in giro. Racconta la ragazza ad Alfonso Signorini: “Quando ho visto il loro video mi sono posta tante domande”.

E ancora: “Ho messo in dubbio Alessio, anche se poi ho visto che mi vuole bene e ci tiene a me. Non mi dà fastidio che si sia avvicinato ad Anita, ma noi abbiamo creato un rapporto molto stretto. Non mi rendo conto di chi mi vuole bene e di chi sta con me per gioco. Io ieri sera ho parlato con lui e mi dimostra con alcune cose che a me ci tiene. Quando Perla litiga c’è Alessio che la difende”.





Perla Vatiero in lacrime, Mirko decide di intervenire

La Vatiero racconta che si sente “confusa e sopraffatta dalle emozioni” e a questo punto interviene da fuori il suo Mirko che dice: “Ha fatto una grande caduta di stile dal mio punto di vista – parlando proprio di Alessio – anche il giochetto fatto con Sergio. Perla è troppo ingenua e buona”.

Piccata la replica di Alessio Falsone: “Il tempo è galantuomo, io ho sempre messo le cose in chiaro, ho sempre fatto il tifo per loro. Io a Perla voglio un bene sincero non mi piaceva il triangolo che volevano mettere su”. A questo punto Perla scoppia a piangere e Mirko è subito pronto a proteggerla dicendo: “Non voglio vederla così è una ragazza intelligente e mi dispiace non essere lì mentre piange”.

Perla si commuove ancora di più e dice: “Io non vedo l’ora di uscire, perché è la prima persona con cui ho bisogno di stare insieme”. In effetti il loro sembra un rapporto bellissimo, resta da capire perché la ragazza ci sia rimasta così male dell’avvicinamento tra Alessio e Anita. Forse anche lei sotto sotto ci sperava? È rimasta delusa dal fatto che Alessio non avesse solo occhi per lei? Dovrebbe nel caso fare un po’ di chiarezza forse.

