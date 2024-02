Grande Fratello, tra i protagonisti dell’ultima puntata c’è stato sicuramente lui. A volte messo in secondo piano da altri inquilini più ‘vistosi’ e arrembanti, il modello ha catturato l’attenzione del pubblico per alcune dinamiche particolari. Dopo aver ricevuto il due di picche da Anita Olivieri si è avvicinato in modo ‘paraculo’ a Letizia Petris scatenando le proteste social del pubblico.

Nella Casa si è parlato anche del rapporto con Vittorio, molto stretto, che aveva fatto perfino discutere del loro orientamento sessuale. In ogni caso in queste ultime ore su Federico Massaro si è sviluppata una forte curiosità per quello che ha raccontato in diretta. Alfonso Signorini ha voluto approfondire il malessere che ha colto il modello dopo le nomination di lunedì. E lui si è raccontato, facendo riferimento anche ad un nonno personaggio importante…

Chi è il nonno di Federico Massaro

Dopo le nomination Federico Massaro ha avuto un crollo, si è gettato vestito in piscina e poi è scoppiato a piangere. Per questo è stato criticato dal nuovo entrato Alessio Falsone, che ha ritenuto il suo comportamento eccessivo e invece difeso da Simona Tagli. Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto il significato di quella reazione forte Federico ha risposto parlando dell’educazione ricevuta in famiglia.

“Ho avuto una famiglia che ha sempre preteso molto da me – le parole di Federico – Sono stato un bambino prodigio. Non voglio essere frainteso per la mia profondità. Io ho paura della superficialità. Se taccio è per non fare del male mi hanno insegnato ad essere umile, non voglio fare del male a chi me ne fa, ma cerco sempre di capire perché lo fa”.

Quindi il modello ha spiegato che il papà Francesco è stato un regista e sceneggiatore italiano. Poi ha parlato del nonno come di una persona parecchio ingombrante: “Non so se lo posso dire, ma è stato un pezzo importante dell’Italia, un importante dirigente di una grande azienda”. Subito c’è stato chi si è messo a cercare di capire chi sia questo nonno. È stato trovato il nome di Francesco Massaro, regista e sceneggiatore nato a Padova nel 1935, ma non si parla di lui come dirigente quindi è improbabile che sia lui il personaggio misterioso.

