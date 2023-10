“Ecco perché non lo sbattono fuori”. Grande Fratello, la scoperta choc su Varrese

Clamoroso quanto sta succedendo fuori dal Grande Fratello, alla luce di alcune dichiarazioni di Massimiliano Varrese. Una grande fetta di pubblico sta chiedendo a gran voce provvedimenti e anche l’esclusione immediata del concorrente dal reality, dopo alcune parole che sono destinate a creare polemiche ancora a lungo. E ora non sappiamo cosa potrà succedere e se sarà chiamato in confessionale per qualche reprimenda.

Sta di fatto che al Grande Fratello non è un momento facile per Massimiliano Varrese, costretto ora a difendersi da questa accusa. Forse è stata semplicemente una sua leggerezza, ma molti telespettatori non hanno affatto accolto con positività queste rivelazioni dell’attore. Quest’ultimo ha inoltre avuto un dialogo nelle ultime ore pure con Giuseppe Garibaldi e lo ha invitato a fare qualcosa per recuperare il rapporto con Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese nella bufera: cosa ha detto

L’episodio incriminato è avvenuto nelle ultime ore, mentre si trovava sul divanetto del Grande Fratello in compagnia di Angelica e Mirko. I due hanno ascoltato il discorso di Massimiliano Varrese ed è stata una sua frase a scatenare la ridda di proteste. Chissà se lui intendeva dire qualcos’altro, ma sta di fatto che c’è subito chi l’ha additato come raccomandato sul web ed è stata chiesta l’immediata cacciata dal programma Mediaset.

Varrese ha parlato di “un mio amico autore“, quindi avrebbe fatto capire che conosceva perfettamente uno dei lavoratori del dietro le quinte del Grande Fratello. L’utente che ha condiviso il video ha commentato: “Per i pochi che avessero ancora dubbi, adesso abbiamo la certezza del perché a lui viene riservato un trattamento di favore. Non siete pagliacci, siete l’intero circo. Fuori Varrese”. E non è l’unico attacco riservato.

Massimiliano: “Un mio amico autore”



Per i pochi che avessero ancora dubbi, adesso abbiamo la certezza del perché a lui viene riservato un trattamento di favore.

Non siete pagliacci, siete l’intero circo.

🎪🎪🎪🎪🎪#grandefratello #FUORIVARRESE pic.twitter.com/MpDRJjjISg — Giulia🌸 ~ 66% ~ (@OpinioniRandom) October 30, 2023

Un altro utente ha aggiunto: “Ne conosce altri di autori, lo sanno tutti. Altrimenti sarebbe già fuori a calci in cu*** per quello che ha fatto”. Non resta che aspettare ulteriori spiegazioni per capire cosa succederà a Massimiliano.