Al Grande Fratello tira aria di burrasca, spunta un filmato in cui durante la cena della vigilia di Natale Marco Maddaloni fa una confessione a Beatrice sul comportamento di un concorrente. Per Bea, insomma, non c’è stato neanche il tempo di riabituarsi al gioco che subito è ripiombata nelle dinamiche della sa. Maddaloni, nel dettaglio, racconta di come avrebbe individuato un concorrente che starebbe tramando nell’ombra con un solo obiettivo: sbarazzare la concorrenza e arrivare in finale.

“Io non sbaglio mai – ha detto Maddaloni -. Ho troppo intuito. Lui è troppo giocatore. È un bravo ragazzo, è una brava persona. Però è lui. Quando ti dissi quella cosa era vera. Il vero giocatore segreto è lui. Muove i fili anche di Letizia e Paolo, di Fiorda e Rosy. Non i nostri, io e te siamo esterni a questo. A me e te ci vogliono bene da fuori. Non può manovrarci come fa con gli altri. E come vedi era proprio lui”.





Grande Fratello, Maddaloni: “Giuseppe è il burattinaio”

Parole che hanno trovato d’accordo Beatrice che si è lasciata andare anche a qualche parola di troppo: “Arriverà in finale vedrai. Non solo lui, anche Anita. Sì muove i fili anche di Fiordaliso e Rosy. Concordo, non muove i nostri fili. Ci vogliono bene solo fuori? Vabbè meglio così è più importante”. Il concorrente in questione è Giuseppe Garibaldi al quale Beatrice ha chiesto conto: “Mi dicono che sei tu il burattinaio. Sì me l’hanno detto?”.

Giuseppe ha reagito come se nulla fosse: “Che vuol dire questa parola? Ah, ma forse lo sei tu!”. Poco dopo Garibaldi si è lamentato con Perla e Letizia: “Mi fa innervosire pure durante la vigilia. Ok che sono abituato alle sue provocazioni, però non mi piace che mi dice queste cose e poi oggi che è quasi Natale”. Il pubblico pensa che Giuseppe abbia qualcosa da nascondere.

Maddaloni che dice a Bea chi è il burattinaio, Giuseppe https://t.co/Z84ubwS6QO — Rose Snow (@ninarosesnow) December 26, 2023

“Esatto burattinaio. Perché va avanti facendo dei riportini sbagliati di proposito sulla persona di turno, per passare lui da vittima e far passare l’altra persona da cattiva. Uno dei concorrenti peggiori”. E ancora: “Giuseppe ne dice di ogni a Bea, fa battute pessime, ma lui è molto più infido e subdolo, poiché le fa alle spalle. Fa la vittima e si offende per una battuta, qst è il suo modus operandi per farsi compatire e portare le genti dalla sua parte”.