Grande Fratello, il messaggio per Rosy Chin. Siamo arrivati alla fine del viaggio. Stasera, lunedì 25 marzo, Alfonso Signorini condurrà l’ultima puntata del reality, quella in cui sarà svelato il nome del vincitore. Ovviamente tutti gli occhi sono puntati su Beatrice Luzzi, autentica mattatrice di questa edizione. Ma le sorprese sono dietro l’angolo e comunque sono diversi gli argomenti da affrontare.

Negli ultimi giorni ha fatto clamore l’eliminazione di Giuseppe Garibaldi, che era dato tra i favoriti. Fatali, secondo molti, sono state le sue scelte ‘strategiche’ e il fatto di aver appoggiato Anita Olivieri. Ma il GF ha voluto ringraziare il concorrente calabrese con un messaggio speciale. È stata la prima volta, ma anche nei confronti di Rosy Chin c’è stata una dedica particolare.

L’omaggio del GF a Rosy Chin a poche ore dalla finale

Rosy Chin è stata la seconda concorrente a conquistare la finale dopo Beatrice Luzzi e prima di Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. Proprio nella tarda mattinata di oggi l’account ufficiale del Grande Fratello ha voluto inviare un messaggio alla chef per ringraziarla del suo percorso nella Casa. Come per Giuseppe, ma stavolta il GF è andato oltre.

Con un video di 32 secondi il Grande Fratello ha voluto ripercorrere alcune delle immagini più significative di Rosy Chin nella Casa. Il messaggio recita: “La tua forza d’animo e la tua estrema generosità ci hanno fatto emozionare, settimana dopo settimana“. La dedica alla chef si conclude così: “Sei stata una bellissima scoperta. Grazie“.

La tua forza d’animo e la tua estrema generosità ci hanno fatto emozionare, settimana dopo settimana. Sei stata una bellissima scoperta. Grazie, Rosy 🫶🏻 #GrandeFratello pic.twitter.com/kXu8dyWvQh — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

Ovviamente, comunque vada a finire, una bella soddisfazione per Rosy Chin che recentemente si era resa protagonista di un curioso sfogo. Mentre si trovava da sola in giardino ha iniziato a parlare di quella che farà appena uscita dalla Casa: “Esco da qua e veramente spacco tutto…” (leggi sotto, ndr). Intanto molti hanno commentato il video del GF e sono numerose le critiche: “Mamma mia la falsità di questa persona, che il karma faccia il suo corso 🤦‍♀️” e “oddio si trova in finale per caso grazie a noi fan di Bea solo perchè la meno peggio … grazie? la più pesante, falsa e diciamola tutta non sa manco cucinare bene 🤣🤣”.

