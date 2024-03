Grande Fratello, critiche social a Rosy Chin. Come molti sanno nella Casa ci sono due chef, Sergio D’Ottavi e Rosy Chin. Ovviamente entrambi hanno deliziato i palati dei coinquilini con le loro pietanze. Sabato sera, ad esempio, in occasione del party hanno cucinato un bel piatto di spaghetti con gamberi, cozze e limone. I concorrenti hanno poi ricevuto una sorpresa: nella Casa è entrato il comico Dado che ha tenuto uno spettacolo.

Nelle ultime ore a tenere banco è la love story tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. I due si sono baciati nella vasca idromassaggio, ma in molti non credono all’autenticità della relazione. E infatti ci sarebbero già i primi segnali di crisi con l’imprenditore milanese che sembrerebbe intenzionato a porre fine al rapporto. In ogni caso sui social diversi utenti si sono scagliati contro Rosy Chin. Il motivo? Uno dei suoi piatti…

Il piatto di Rosy Chin e il dettaglio che molti hanno notato

Negli ultimi giorni Rosy Chin ha preparato del salmone al forno. Dopo aver mostrato a tutti le sue doti cuilinarie stavolta la chef sembra essere incappata in una disattenzione, o forse un vero e proprio errore. Se ne sono accorti in tanti, notando un dettaglio del piatto con il salmone.

Diversi utenti hanno criticato Rosy Chin perché sulla parte superiore del salmone c’era uno strato nero che non tutti sono riusciti ad identificare con certezza. Alla fine il ‘mistero’ è stato svelato, ma forse per la chef non si mette proprio bene. Quello strato nero, infatti, altri non sarebbero che semi di papavero.

Il cibo della cuoca ha fatto altre vittime ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/gGD3WIyCWf — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 11, 2024

Salmone congelato con palline di carbone prese direttamente dal caminetto #grandefratello pic.twitter.com/qMHicBlHsW — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 10, 2024

Il fatto è forse Rosy ha esagerato con la quantità di semi di papavero e, una volta cotti al forno, sono diventati dello stesso colore del carbone. Oltre all’aspetto estetico c’è un altro problema: i semi di papavero sono rinomati per le proprietà benefiche, ma se consumati in eccesso possono avere importanti controindicazioni arrivando ad alterare pure i risultati dei test antidroga. Le piante di papavero sono infatti note per la produzione di oppio. Intanto ci sarebbe stata già la prima ‘vittima’ del salmone preparato da Rosy: Simona Tagli ha confidato a Beatrice di aver accusato un fortissimo mal di pancia.

