Al Grande Fratello è arrivata una brutta notizia su Paolo e Letizia. La coppia nata grazie al reality show di Alfonso Signorini non può dormire sonni tranquilli a poco dalla finale del programma, che dovrebbe tenersi ad inizio aprile. A fornire qualche delucidazione in più è stato il sito Novella 2000, che ha posto l’attenzione sul macellaio e la fotografa. E l’allarme è stato immediato.

I fan dei due concorrenti del Grande Fratello non possono essere soddisfatti. Si aspettavano infatti notizie ben diverse sul conto di Paolo e Letizia, invece bisogna fare i conti con qualcosa di inaspettato. Altri invece possono stare decisamente più sereni, visto che le informazioni provenienti sul loro conto sono molto più tranquille e anche positive.

Grande Fratello, brutta scoperta su Paolo e Letizia

Sono stati effettuati dei sondaggi fuori dal Grande Fratello e per Paolo e Letizia ci sono informazioni non rassicuranti. Chi invece è al settimo cielo è sempre Beatrice, infatti non solo è già in finale ma continua ad essere la beniamina del pubblico. E ormai sembra davvero destinata a poter vincere la trasmissione di Canale 5, non avendo tanti rivali al suo passo.

Novella 2000 ha fatto il sondaggio sul preferito della settimana numero 26 del GF. Saldamente in prima posizione Beatrice con ben il 57% delle preferenze, mentre Simona è seconda col 10%, mentre Anita, Perla e Garibaldi sono appaiate al terzo posto col 6% dei voti dei telespettatori. Malissimo invece Paolo e Letizia, che hanno raccolto solamente l’1%.

All’1% c’è anche Rosy Chin, quindi lei, Paolo e Letizia rischiano seriamente di essere eliminati prossimamente e di non riuscire a raggiungere l’agognato obiettivo della finalissima.