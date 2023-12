Non ha perso tempo Rosanna Fratello, da poco entrata nella Casa del Grande Fratello ha capito subito come funziona il gioco. L’uscita di Sara Ricci, con la quale aveva legato, è stato un duro colpo ma la cantante non ha intenzione di mollare anzi, si giocherà le sue carte fino in fondo. Che sia una tosta se ne sono accorti tutti, a cominciare da Fiordaliso e Beatrice Luzzi contre le quali Rosanna ha usato parole forti tanto che, nella puntata di sabato 16 dicembre, Cesara Buonamici è dovuta intervenire.

>Un altro femminicidio scuote l’Italia: Vanessa, 27 anni, uccisa in casa. La terribile scoperta: cosa è successo

Nel dettaglio, l’opinionista ha consigliato a Rosanna Fratello di adottare un atteggiamento meno spigoloso: “Fiordaliso ha detto una cosa giusta, e cioè che quando si arriva nella Casa siamo tutti uguali. Non ci sono differenza tra voi conosciuti e i giovani. Ma viste tutte queste cattiverie, e proprio perché sei chi sei”.





Grande Fratello, Rosanna: “Entrata perché ascolti in calo”

E ancora: “Io ti consiglierei un atteggiamento un po’ più tollerante perché l’unico risultato che hai ottenuto è che hai creato questa coalizione che si diverte e sghignazza alle tue spalle. Ti conviene cambiare registro”. Per ora Rosanna non ha seguito il consiglio, forte di una convinzione che non sembra trovare basi così solide. Di che si tratta? Rosanna è convinta che il suo ingresso sia stato apprezzato dai fan e benefico per il programma”.

Durante una chiacchierata ripresa da un fuori onda dell’ultima puntata ha fatto una sua personale osservazione: “Siccome questo programma bisogna tenerlo su, io sono entrata al momento giusto, capisci?”, ha dichiarato con grande convinzione a Sara Ricci (poi eliminata). Sempre a Sara ha detto: “Ti dico solo che se non entravo io stava calando tutto”, quasi a denunciare un ‘piano’ di Signorini per tenere alti gli ascolti. Durante il fuorionda ha parlato anche di Marco Maddaloni.

“E un’altra cosa è un uomo che dice che è stato uno sportivo… Ma è un giocatore…”, ha detto, interrotta da Sara Ricci che ha istigato “D’azzardo”, ma la cantante ha subito aggiustato il tiro: “Di poco conto…”. Che Rosanna sia tra i preferiti del pubblico sono in pochi a crederlo. Del resto parlano i sondaggi che continuano a vedere al primo posto in solitaria Beatrice Luzzi con Rosanna, nonostante i proclami, non pervenuta.