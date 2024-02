“Fatelo vedere se avete coraggio”. Grande Fratello, rivolta social contro gli autori (e Signorini): “Omertosi di m**”

Grande Fratello, durissimo attacco agli autori. Ormai il gioco al massacro contro Beatrice Luzzi non sembra avere limiti. Recentemente la stessa attrice si era lamentata con la produzione perché avevano chiuso il televoto prima di far vedere un video su Marco Maddaloni. Tutto questo a suo dire per proteggerlo. E in tanti le hanno dato ragione.

Spesso il comportamento degli autori del GF e del conduttore Alfonso Signorini sono stati presi di mira dal pubblico. C’è chi è convinto che la colpa dell’insuccesso di questa edizione sia tutta da attribuire a loro: “Ringraziamo Signorini e gli altri autori che, grazie alla loro incapacità ed inettitudine, sono riusciti a demolire il programma televisivo più famoso d’Italia” scrive un utente su X.

La protesta social contro gli autori del Grande Fratello

Un’altra utente scrive: “Pier Silvio si è sbarazzato della D’Urso (che comunque era simpatica), perché voleva una TV meno trash, ma si è tenuto Signorini che oltre ad essere trash ed antipatico, ha fatto pure fallire il programma!“. Ora c’è un’altra accusa rivolta agli autori e riguarda quello che sta succedendo a Beatrice e il resto del gruppo.

Secondo diversi telespettatori il Grande Fratello manderebbe in onda soltato i video che mettono in cattiva luce Beatrice. In queste ore si è scatenata una vera e propria protesta contro gli autori del reality. C’è chi scrive: “E ALLORA NOI VOGLIAMO VEDERE I VIDEO DEL BRANCO, NON SEMPRE QUELLI CONTRO BEATRICE! AUTORI OMERTOSI DI ME***!”.

E ALLORA NOI VOGLIAMO VEDERE I VIDEO DEL BRANCO, NON SEMPRE QUELLI CONTRO BEATRICE! AUTORI OMERTOSI DI MERDA! @GrandeFratello — Mariangelles (@Mariangelles8) February 18, 2024

Sta facendo discutere, inoltre, il recente riavvicinamento tra Beatrice e Massimiliano. C’è chi non crede alla buona fede dell’attore: “Bea lo avrebbe “perdonato”. Il problema è che ha fatto una settimana in cui si è autosabotato e ha fatto delle figuracce. Pensa che magari nella sua uscita ci sia un intervento esterno per tutelarlo, la colpa è di chi in quei giorni l’ha usato e lo ha sputtanato in diretta TV”.

