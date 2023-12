Grande Fratello, cosa avviene prima delle dirette. Come molti sanno Alfonso Signorini e il suo team cercano di monitorare e controllare quello che succede all’interno della Casa del reality di Canale 5. In passato sono state numerose le critiche e le accuse di mancanza di autenticità attraverso dei veri e propri copioni ‘da recitare’. Oggi tutti sanno che molte delle dinamiche sono create, o meglio vengono poste le condizioni perché si creino.

Un caso eclatante è il recente ingresso di Greta Rossetti nella Casa. Dopo la partecipazione di Mirko Brunetti è entrata anche la sua ex fidanzata Perla Vatiero e poi appunto la sua ultima compagna che praticamente poco prima di varcare la porta rossa lo ha lasciato. Come ampiamente previsto la tensione tra i tre è aumentata e Mirko si è ritrovato in mezzo ai due ‘fuochi’, incapace o restio a prendere una decisione. Ora, però, Paolo Massella e Greta hanno fatto una rivelazione piuttosto inaspettata.

Paolo e Greta rivelano cosa dicono gli autori prima delle dirette

Parlando con Greta Rossetti il macellaio Paolo Massella ha fatto sapere che prima delle puntate in diretta ai gieffini viene spiegato come comportarsi. Proprio così, gli autori chiamano i concorrenti nel confessionale e proprio lì dove spesso i gieffini si sfogano e possono parlare con la psicologa, vengono date loro delle dritte. Il discorso di Paolo sembrava indirizzato proprio a Greta che è una delle ultime arrivate.

“Ti chiamano in confessionale anche prima della puntata e ti dicono alcune cose, tipo delle dritte – le parole di Paolo – Ti danno delle informazioni e ti aiutano. Tipo di dicono di non chiamare Alfonso Alfo. […] Poi comunque con il tempo vi abituerete anche a tutte le altre cose della casa e vedrete da soli il resto”. Inizialmente Greta è sembrata dubbiosa, poi però ha capito il senso di tutto ciò.

“Come mai? – si è chiesta Greta, trovando poi da sola la risposta – Forse per una questione di rispetto, visto che in effetti non è bello chiamarlo così in diretta. Comunque va bene e poi capisco anche il motivo quindi ci sta tutta”. Anche Marco Maddaloni la pensa così: “Ma sì è giusto ragazzi anche perché lui può dire ‘io mi chiamo Alfonso e vorrei essere chiamato così’. Quindi perché noi dobbiamo chiamarlo Alfo?”.

