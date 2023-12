Al Grande Fratello si parla ancora di Perla e Mirko. E Greta, che è da poco entrata nella Casa e come previsto ha scombussolato tutto. Le ragazze sono entrate in confusione, soprattutto Perla perché l’altra ha più volte ribadito di essere entrata da single anche se pochi le credono. Ma anche Mirko è tra due fuochi. Anche parlando con Vittorio, aveva detto di avere ancora dei sentimenti nei confronti di Greta ma c’erano una serie di cose che lo bloccavano, come ad esempio l’orgoglio.

Anche la presenza di Perla era motivo di blocco per lui. In ogni caso questa situazione, per quanto difficile, lo stava facendo riflettere molto per capire cosa (e più che altro chi) vuole davvero. Come detto, anche Perla è a un punto di svolta. Ha spiegato all’ex di volersi allontanare e dunque limitare al massimo le loro conversazioni, specie quelle notturne. E inoltre al gioco della bottiglia fatto in Casa, quando lui è uscito il bacio Mikado proprio con la Vatiero lei ha rifiutato.

GF, sorpresa per Perla e Mirko. Ma la reazione delude i fan

Nonostante questi ultimi eventi, fuori dalla Casa ci sono moltissimi fan che ancora credono nel ritorno di fiamma tra Perla e Mirko. Sono i cosiddetti ‘Perletti’, che continuano a vedere ancora molto amore in questa coppia ora minata dall’arrivo dell’altra, cioè Greta.

E così hanno deciso di supportare i due ex Temptation Island con un messaggio. Sopra la Casa del Grande Fratello è quindi passato un aereo con scritto: “L’amore abbatte ogni muro #Perletti”. Lo striscione è ovviamente stato visto anche dai diretti interessati che però non l’hanno preso bene.

x piacere questo entusiasmo la pipipic.twitter.com/J3I0P6jaoP — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 6, 2023

Di solito i concorrenti esultano, ringraziano, sono felici quando passano gli aerei sopra la Casa. Non Mirko e Perla, che come mostra il video dopo essere stati avvertiti dagli altri del messaggio sono usciti uno alla volta in giardino ma la reazione di entrambi non è stata proprio entusiasta. Lui è sembrato molto in difficoltà e non ha aperto bocca. Lei si è limitata a un sorriso di circostanza mentre osservava il suo ex fidanzato. Insomma, un gran gelo.