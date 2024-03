A poche ore dalla finale, il Grande Fratello potrebbe perdere uno dei volti che per sei mesi ha accompagnato il programma. La notizia è uscita nelle scorse ore mentre i bookmakers danno per scontata la vittoria di Beatrice Luzzi. Beatrice che è stata la prima finalista seguita poi da Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli. Mentre questa sera si aggiungerà come sesto e ultimo finalista uno tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti.

In vantaggio, in questo momento, sembra Letizia Petris mentre Greta Rossetti è stata presa di mira nelle ore scorse. Le parole scambiate con Perla hanno sollevato la reazione del pubblico. Il motivo? Pensano di essere sommerse dalla popolarità una volta fuori dalla Casa.





Grande Fratello, problemi per Rebecca Staffelli

“Pensate che noi possiamo scendere tranquillamente, magari tutte e tre insieme a Roma e andare da Zara”, ha detto Perla. E Greta: “Tranquilla che al massimo ci copriamo tutte. Prendiamo mascherina, occhiali, cappello e andiamo. Magari non riusciamo in quel negozio, però in un ristorante carino secondo me sì”. I commenti, neanche a dirlo, sono fioccati.

Intanto c’è ansia per sapere se Rebecca Staffelli sarà della partita stasera. La spalla di Signorini, da sei mesi al suo fianco, ha raccontato di avere avuto una brutta disavventura a poche ore dalla diretta. “A chi è venuto un ascesso il giorno prima della finale?”. chiede Rebecca, mentre con il viso dolorante e un asciugamano con ghiaccio cerca di portare un po’ di sollievo sulla guancia.

Aggiungendo poi: “Dolore”. Non è ancora chiaro se Rebecca riuscirà ad essere in studio, ma alla fine dovrebbe riuscirci. Dopo sei mesi in studio non si perderebbe la finale per niente al mondo, su questo c’è da mettere la mano sul fuoco.