Grande Fratello, l’ingresso di Perla Vatiero nella Casa ha già provocato parecchio ‘rumore’. Lo si sapeva da giorni, ma forse erano in pochi a scommettere che l’arrivo dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti potesse scombussolare così tanto l’atmosfera nel loft di Cinecittà. Appena entrata la 25enne di Angri ha fatto ‘girare la testa’ ad almeno tre coinquilini, il primo è stato Massimiliano Varrese, poi Giuseppe Garibaldi ha invitato Vittorio Menozzi a fiondarsi sulla ragazza.

Ma c’è stato anche un altro tipo di ‘accoglienza’ per Perla. Parliamo di come Beatrice Luzzi ha reagito di fronte alla richiesta di Angelica Baraldi: la giovane ha chiesto all’attrice se potesse cedere il suo letto a Perla Vatiero in modo da far sì che dormisse accanto a lei. L’attrice ci è rimasta “malissimo” e ne è nata una discussione: “All’inizio ho detto di no, ma loro hanno insistito”. Ora, proprio sulla stessa richiesta, è intervenuto pure Massimiliano che non le ha mandate a dire.

Leggi anche: “Questo schifo in tv”. Grande Fratello, Garibaldi choc con Perla. Pubblico disgustato dopo quello che ha visto





Massimiliano e la frecciata ad Angelcia dopo la decisione su Perla

In un primo momento Beatrice Luzzi si era rifiutata spiegando che dormendo da sola Perla sarebbe stata anche più vicina all’ex fidanzato Mirko. Tuttavia Angelica ha insistito affermando che le dispiaceva lasciare Perla da sola la prima notte. Alla fine l’attrice ha desistito e così Angelica ha dormito con Perla. Intanto sul web fioccano i commenti con diversi spettatori che ipotizzano che la gieffina sia gelosa dell’ex di Mirko e voglia in qualche modo ‘controllarla’. Ma sentite quale è il pensiero del guru Massimiliano Varrese.

Sulla questione è intervenuta anche Fiordaliso che ha chiesto: “Angelica dorme con Perla. E perché”. E Massimiliano ha risposto: “Perché fa comodo. Io la penso così. Ti dico dopo che senso ha. Ormai pensano tutti a come si gioca, Fiorda. Questo è quello che penso io”. Insomma, dietro la presunta gentilezza di Angelcia si celerebbe altro, una strategia per avere vantaggio dall’avvicinamento alla nuova concorrente.

Fiorda: 'Angelica dorme con Perla? E perché?

Max: 'Perché fa comodo'



E NIENTE DA DIRE, IL GURU HA SPILLATO IN MODO GIUSTO🥢#GrandeFratellopic.twitter.com/ZUGzp7y5F7 — anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) November 17, 2023

In breve il pubblico ha commentato la tesi di Massimiliano e sono in tanti a dargli ragione. C’è chi pensa che Angelica voglia avere da Perla informazioni su ciò che succede fuori la Casa e poi chi commenta: “Eccalla, devo dar ragione a Max. I casi della vita”, “D’accordo stranamente con tutti e due. Poi Angelica sempre che si mette in mezzo a far cambiare i letti agli altri ma chi sei? E lo vai a chiedere a una signora? Ma cambia tu letto non ho capito” e “Vero .. è una ragazza Subdola.. gatta morta !!! Mi sta antipatica”.

“Tira giù il vestito”. Grande Fratello, polemica su Mirko per il gesto a Perla. Pubblico contrariato