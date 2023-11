La nuova inquilina del Grande Fratello è Perla Vatiero, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, anche lui nella casa più spiata d’Italia. I due si sono fatti conoscere al pubblico la scorsa estate durante la partecipazione a Temptation Island 2023. Dopo l’esperienza all’Is Morus Relais, il villaggio in cui è ambientato il reality show condotto da Filippo Bisciglia, i due si sono lasciati e Mirko è uscito insieme alla single Greta Rossetti.

Prima del suo ingresso al Grande Fratello, Mirko e Greta si sono presi una specie di pausa e anche se il ragazzo si è detto innamorato della Rossetti, l’arrivo di Perla nella Casa potrebbe scombussolare gli equilibri. Nella puntata andata in onda giovedì 16 novembre Perla ha fatto il suo ingresso.

Giuseppe Garibaldi aveva espresso degli apprezzamenti nei confronti della ragazza. Il giovane aveva fatto una battuta: “Se entra Perla, mi passano i pensieri”. A questo punto Mirko lo aveva messo subito in guardia, pronunciando una frase che ovviamente non è passata inosservata. “Ti spacco i denti”, aveva detto l’ex volto di Temptation Island rivolgendosi al bidello calabrese, che solo due giorni prima aveva chiuso la sua storia con Beatrice Luzzi.

“Lei è davvero molto bella. Mo la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza. Dai impari una cosa e ne sbagli altri io non so più cosa fare e come farti capire tutto”, ha detto Giuseppe Garibaldi alle amiche dopo l’ingresso di Perla. E questa mattina, mentre la ragazza di allenava in giardino, il calabrese ha detto alla giovane di spostarsi in direzione di Alex ma per un motivo ben preciso.

questo rattuso di garibaldi che sta fissando il culo della povera perla da mezz'ora e chiede a mirko di abbassarsi perchè altrimenti non vede bene SEI UN GRANDISSIMO RATTO CESSO — scioccata 🦪 (@sononatastanca_) November 17, 2023

Garibaldi che fa posizionare Perla con il culo davanti a lui e con Mirko presente e quel viscido di Paolo …. Ora capisco perche sono amico con Anita e company



Che omini piccoli



#GrandeFratello — GRECIA LUZZINA (@ISABEL_RoseSt) November 17, 2023

Ma chi sta votando Giuseppe dopo tutto quello che ha detto e dopo i commenti sul culo di Perla??? #beabaldi #GrandeFratello — Anna (@AnnaDiceCose) November 17, 2023

“Perla, spostati e allenati guardando Alex. Guarda un campione olimpico”, ha detto Garibaldi. Mirko ha detto all’ex fidanzata: “Non ti far incastrare Pè”. Il bidello calabrese, infatti, ha detto alla nuova inquilina di sposarsi solo per poterle guardare il lato b e ovviamente la cosa ha scatenato una bufera social .”Ma chi sta votando Giuseppe dopo tutto quello che ha detto e dopo i commenti sul culo di Perla???”, si legge su Twitter. “Che schifo Giuseppe”, “Che cretini, Perla perché ti sei girata, non farlo, non dargli questa soddisfazione”, si legge ancora. Il gesto di Garibaldi è stato criticato da tatissimi utenti social.