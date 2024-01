La puntata di mercoledì sera ha lasciato strascichi pesanti nella Casa. A finire sotto i riflettori sono stata Perla e Beatrice. Il loro acceso confronto davanti ad Alfonso Signorini è stato il momento più commentato sui social con i fan del Grande Fratello che si sono spaccati tra chi difenda Perla, pochi, e chi invece sostiene Beatrice che continua ad essere la protagonista più amata del reality. “Ma come si fa a sostenere una Perla che parla come fosse Antonella del ‘mondo di Patty’”.

“Senza alla fine argomentare in modo sensato e con un linguaggio corretto ciò che le viene chiesto. io ho sentito solo urla, frasi sconclusionate e sorrisetti beffardi da parte di Perla, forse voleva che qualcuno le spiegasse cosa significhi ‘individualista’, la signora ZINZAN”. E ancora: “Perla calmati, così dimostri solo di essere una bimba viziata”.





Grande Fratello, Perla ha un piano per far scoppiare Beatrice

“E con questa mentalità, non puoi minimamente pensare di poter reggere un confronto con Bea, cresci e poi ne riparliamo”. Per chi non avesse seguito la lite era scoppiata perché Beatrice accusava Perla di essere poco collaborativa anche con le pulizie. Bea che ha detto di essere pronta ad un confronto: “Ancora due settimane. Poi voglio un televoto, io e la regina del trash. Io e lei accanto e decidiamo dove va questo Grande Fratello 2024. Mettiamolo ai voti”.

Mentre Perla prepara la sua vendetta. Lo ha confessato ad Anita e Garibaldi. “A me non dici cosa faccio o cosa non faccio. Con me ha sbagliato”, ha iniziato. Poi ha presentato l’idea con la quale conta di portare Beatrice al punto di rottura: “Non le dite niente, io lo dico solo a voi. Non toccherò un piatto per una settimana. Proprio per istigarla”.

Anita in confessionale riporta tutto per filo e per segno: “La sua strategia è quella di non fare i piatti, non fare niente. E fare la Donna Vatiero”. Come andrà a finire? Bea cadrà nella trappola oppure no? Nelle prossime ore lo sapremo.