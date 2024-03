Grande Fratello, le parole di Perla Vatiero dopo la vittoria. Alla fine non è andata come molti prevedevano. Beatrice Luzzi è stata battuta proprio sul più bello dall’ex di Mirko Brunetti (col quale, ormai è chiaro, c’è un ritorno di fiamma, ndr). E molti ritengono che proprio a lei siano andati anche i voti riservati all’imprenditore reatino che è stato eliminato ben prima di arrivare in finale.

Secondo la mamma di Greta Rossetti Perla ha vinto perché il suo avvicinamento alla figlia è stata l’unica cosa positiva di questa edizione. Sicuramente ha pesato anche l’appello di Marco Maddaloni che si è impegnato fuori dalla Casa affinché Perla potesse sconfiggere Beatrice. La conclusione del reality è stato caratterizzato anche dalla clamorosa lite tra Josh Rossetti, fratello di Greta e fidanzato di Monia La Ferrera, e Massimiliano Varrese. Poi sono arrivate le dichiarazioni di Beatrice e di Perla.

Le prime parole di Perla dopo la vittoria al Grande Fratello 2023

Subito dopo la proclamazione della vincitrice Beatrice Luzzi è apparsa tutto sommato serena. Ma nelle sue dichiarazioni c’è anche una velata frecciata a Perla: “Allora ragazzi, ha vinto l’amore e speriamo che duri oltre la finale (ride, ndr). Per quanto mi riguarda vi voglio bene e siete stati grandiosi, mi avete dato tantissimo. Ci vediamo prestissimo, love!”.

Queste invece le prime parole di Perla Vatiero: “Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato in questi mesi, senza di voi non ero qui e questo l’ho detto più volte. Sono emozionatissima, grazie davvero. Il mio è stato un viaggio, un percorso meraviglioso, magico. Non mi aspettavo tutto questo“.

“Dal momento in cui sono entrata forse non mi aspettavo nemmeno di arrivare in finale, sono sincera – ha concluso Perla – Poi magari durante il percorso qualcosa ho intuito, che magari potessi avere la forza di arrivare in finale. Ma non mi aspettavo di vincere, sono sincera. Quindi per me è veramente tanto emozionante, grazie! E soprattutto ho ritrovato lui (riferendosi a Mirko Brunetti ndr), l’amore”.

