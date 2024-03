Grande Fratello, Perla ha battuto Beatrice. La finalissima, andata in scena lunedì 25 marzo 2024, ha visto il trionfo dell’ex Temptation Island con il 55% dei voti contro il 45 dell’attrice. Poteva mancare Mirko, dopo mesi di confronti in casa e a distanza? Certo che no e infatti facciamo un passo indietro a prima della proclamazione della vincitrice in studio. Per l’ultima sera al GF, Perla ha avuto una grande sorpresa da Alfonso Signorini, che con lei ha rivissuto tutta la storia che ha avuto con Mirko all’interno del programma.

Si erano lasciati male a Temptation Island e pochi avrebbero scommesso su un loro riavvicinamento, vista anche la storia di lui con Greta che poi li ha raggiunti nella casa. La stessa Perla, chiamata da Signorini in Mystery ha detto che non se l’aspettava: “Ho perdonato e per il mio carattere non pensavo che l’avrei fatta”. E ancora: “Io ho accantonato tutta la rabbia che mi portavo dietro. Noi abbiamo ballato un lento la prima volta, lui ha pianto quasi e lì ci siamo resi conto dell’amore che proviamo l’uno per l’altro”.

GF Finale, la sorpresa di Mirko a Perla

“Sapevamo che c’era ancora qualcosa”, ha ammesso Perla sempre durante la finale. Poi è arrivato un messaggio per lei da parte di Mirko: “Ci è bastato poco per capire quanto è forte il nostro amore ed è difficile spiegare quello che siamo. Siamo fiori cresciuti sotto a un temporale, come dice la nostra canzone. Ogni volta ci siamo tenuti per mano e ce l’abbiamo fatta”.

Ma, nemmeno a dirlo, la sorpresa vera era Mirko in carne e ossa. E i due si sono ritrovati uno di fronte all’altra, senza vetri stavolta. “Sono orgogliosissimo di te – ha detto a Perla Mirko, eliminato mesi fa dal reality – Tanti si sono rivisti nella nostra storia, ma soprattutto tante ragazze si sono riviste in te. Questo mi rende orgoglio di te”.

Questa è la forza dell'amore tra Mirko e Perla. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/3TRxLQQ4pS — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

a chi c’ha sempre creduto

a chi ci crede

e a chi ci crederà

x sempre con me❤️‍🩹#perletti pic.twitter.com/Pud2Q6MRut — perletti💌 (@vuoiononvuoiera) March 26, 2024

Tanto è bastato per far scattare quel bacio sulle labbra che non c’è stato prima d’ora e a cui i fan dei Perletti non vedevano l’ora di assistere. Poi: “Abbiamo bisogno di un po’ di normalità”, ha detto Mirko ad Alfonso Signorini, con Perla che si è fatta promettere: “Ma noi ci vediamo dopo, vero?”. E baci anche dopo, in studio, con la corona di vincitrice in testa.