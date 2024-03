Grande Fratello, la lite tra Perla e Alessio e la reazione di Anita. Ancora una volta riflettori puntati su Alessio Falsone. Il suo comportamento sta provocando diverse dinamiche all’interno della Casa. Dopo il bacio ad Anita l’imprenditore milanese ha rivelato di non aver voluto corteggiare Greta perché sapeva dell’interessamento di Sergio nei suoi confronti. Nelle ultime ore in tanti hanno notato alcuni suoi gesti.

Alessio sta mostrando diversi segnali di fastidio nei confronti di Anita. Addirittura di fronte alla proposta della 26enne di uscire in giardino lui ha rifiutato dicendo: “Comincia a rompermi i co***oni pure questa…”. Ma non è finita. Anche Perla Vatiero si è lamentata del comportamento del concorrente che, dopo tante confidenze ha smesso di punto in bianco di parlare con lei senza alcuna spiegazione. E poi è scoppiata la lite.

La lite tra Alessio e Perla, caos nella Casa e la reazione di Anita

Dopo essersi allontanati Alessio Falsone e Perla Vatiero sono stati chiamati in confessionale. Evidentemente la tensione tra i due ha superato i limiti di guardia ed è scoppiata una brutta lite. Tanto che gli altri concorrenti si sono radunati fuori dal confessionale con la speranza di saperne qualcosa di più.

Successivamente Federico Massaro ha spiegato agli altri quello che è successo. Il problema è che non aveva il microfono, si è capito solo: “Non ho capito neanch’io cosa è successo. Stanno litigando Perla e Alessio in confessionale. Perché? Perché si sono allontanati…”. Qualcuno, come Giuseppe Garibaldi, inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo. Invece era tutto vero.

Loro tutti contenti li esce Federici e annuncia la lite tra Perla e Alessio



⚰️⚰️⚰️⚰️#grandefratello pic.twitter.com/yil5kZcCJW — M_art (@leo_Mmarti) March 10, 2024

Tra le reazioni dei coinquilini, però, qualcuno ha notato quella di Anita. La bionda romana ha esclamato: “Eh” schioccando le labbra e sembrava quasi sorridere, come se fosse compiaciuta della lite tra Alessio e Perla. In molti hanno attaccato Anita che del resto recentemente si è pure scagliata contro Beatrice accusandola di essere molesta quando beve alcolici e di averci provato con Alessio. La giovane è stata anche richiamata dagli autori.

