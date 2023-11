Una bufera si è abbattuta sul Grande Fratello, infatti il pubblico ha protestato per una decisione presa dagli autori che potrebbe aver condizionato la puntata. Ci sono stati diversi momenti interessanti nella serata del 6 novembre, infatti ad esempio Beatrice Luzzi ha potuto rivedere in un video i suoi due figli che l’hanno incitata ad andare avanti e a vincere il programma. Inoltre, è tornata a farsi vedere e sentire anche Greta Rossetti, legata fino a poco tempo fa a Mirko Brunetti, col quale è in una sorta di pausa di riflessione.

Greta, ex tentatrice di Temptation Island, ha attaccato pesantemente Angelica Baraldi che si è avvicinata notevolmente al gieffino, accusandola di essere ‘una gatta morta’. Ma tornando alle polemiche sul Grande Fratello, si è registrato un episodio durante l’appuntamento in diretta che ha fatto imbestialire il pubblico. Quest’ultimo ha protestato per una decisione, ovvero l’eliminazione di Giselda, che non è affatto stata condivisa da moltissima gente.

Grande Fratello, il pubblico ha protestato per una decisione degli autori

Tutto è degenerato dopo che al Grande Fratello è stata decretata l’eliminazione della giovane. In ballottaggio c’erano Giselda Torresan ed Angelica Baraldi e il pubblico ha protestato duramente, quando si sono accorti della decisione assunta dalla regia che potrebbe aver favorito una delle due, stando a queste accuse. Ad uscire dalla casa è stata Giselda, ma a balzare agli occhi di tutti è stata la percentuale delle due gieffine.

Angelica è riuscita a rimanere nel reality show di Signorini grazie al 14,44% dei voti espressi dal pubblico al televoto. Mentre Giselda si è fermata al 14,22%, parliamo quindi di una differenza minima, dello 0,22% per l’esattezza. E i telespettatori che avrebbero voluto Angelica fuori dalla casa si sono innervositi e hanno lanciato l’accusa sui social: “Il televoto è stato chiuso troppo presto“. E questo avrebbe sfavorito la Torresan.

DA OGGI SI VOTA SOLO PER BEA GRECIA E RIVALUTATO VITTORIO

PER IL RESTO CHI ESCE VA BENE UGUALE

DOVREBBERO CHIUDERE IL TELEVOTO AD UN ORA PRECISA,COSI DA ESSERE CORRETTI,INVECE DECIDONO LORO #GrandeFratello #LUZZERS — Driade (@Driade69989001) November 7, 2023

Qualcuno li fuori deve urlare che il televoto e' stato truccato!#GrandeFratello — 🏴‍☠️Diego🏴‍☠️ (@Diego70579805) November 7, 2023

Addirittura c’è chi immagina che ci siano state delle irregolarità nel televoto per portare avanti la dinamica a tre tra Angelica, Mirko e Greta. Infatti, un utente ha scritto: “Qualcuno lì fuori deve urlare che il televoto è stato truccato“.