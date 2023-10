Importante aggiornamento sul Grande Fratello, a poche ore dalla diretta del 26 ottobre. Letizia Petris sarà chiamata da Alfonso Signorini e avrà di fronte a sé una situazione molto interessante. Ci sarà da piangere e da commuoversi, coi telespettatori che resteranno senza parole ma in senso buono. Un momento atteso sicuramente da settimane dalla ragazza, che ora avrà finalmente l’opportunità di godersi questa situazione.

Nel corso dell’appuntamento col Grande Fratello, Letizia Petris sarà chiamata sicuramente in disparte e potrà essere protagonista di un momento straordinario. Si tratterà di un regalo che la lascerà senza parole. Ma succederà anche altro, infatti c’è grande attesa per chi prevarrà tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. A fornire tutte le informazioni è stato il TG5, che ha fatto delle anticipazioni bomba sul reality show.

Leggi anche: “Quindi se ne va da lei”. Heidi Baci, l’annuncio bomba dopo il clamore del Grande Fratello





Grande Fratello, novità in arrivo per Letizia Petris

Dunque, prima di dirvi cosa succederà al Grande Fratello con Letizia Petris al centro dell’attenzione, ecco cosa ha riferito il TG5 su Beatrice e Varrese: “Riflettori puntati sulla nomination. In sfida, due protagonisti indiscussi di questa edizione: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, che stanno infiammando il televoto“. Ma vediamo invece chi incontrerà la giovane gieffina, che avrà un confronto faccia a faccia con una persona speciale.

Poi è stato riferito su Letizia: “Questa sera Letizia Petris riceverà una sorpresa dal fidanzato“. Nelle scorse ore invece ha fatto scalpore una sua affermazione. Lei ha fatto una gaffe: “Ho tre valori che se me li toccate io divento matta. Matta. Sono la famiglia, il sesso e la droga. Sono tre”. Tralasciando la famiglia, il pubblico è rimasto sorpreso dal fatto che lei abbia citato rapporti sessuali e sostanze stupefacenti tra i valori personali.

Le anticipazioni del TG5 (quasi nulla) dove la giornalista sbaglia il cognome di Varrese (abbiamo mangiato) pic.twitter.com/p2lX9RTYeW — 🌟irene🌟 (@NeneInIncognito) October 26, 2023

Il fidanzato della gieffina si chiama Andrea Contadini e starebbero insieme da 3 anni. Lui ha la passione per il settore della moda e anche per il calcio, infatti ha posato per alcuni brand di abbigliamento. Inoltre, è un giocatore del team Pietracuta.