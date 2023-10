Dopo il Grande Fratello Heidi Baci sembra comunque non essersi affatto demoralizzata, infatti il suo futuro appare roseo. Le polemiche con Massimiliano Varrese, nonché l’ingresso nella casa del papà di lei che l’ha poi convinta ad abbandonare il reality, potrebbero essere stati già dimenticati. Anche se inevitabilmente se ne parlerà ancora. Ma proprio lei ha ricevuto ora un invito speciale, che la rivedrà nuovamente protagonista assoluta.

Proprio nelle scorse ore, parlando dell’ex concorrente del Grande Fratello ritiratasi dal gioco, Heidi Baci potrebbe ricominciare in Albania. Novella 2000 ha fatto sapere che “per lei potrebbe esserci una nuova possibilità che sarebbe molto bello da cogliere al volo. Come ha fatto notare un utente su Twitter, Heidi ha iniziato a seguire su Instagram la migliore amica della conduttrice del Grande Fratello albanese”.

Grande Fratello, Heidi Baci dopo l’addio pronta per un nuovo programma

C’è un altro programma ad aspettare l’ex Grande Fratello, infatti Heidi Baci è stata ufficializzata nelle scorse ore. Non stiamo parlando però di un contratto firmato in qualche reality o trasmissione, con lei che parteciperebbe a lungo, ma di un’importante ospitata nella quale parlerà sicuramente della sua avventura nella casa, ma anche probabilmente di aspetti più personali e chissà, anche dei suoi progetti lavorativi futuri.

Heidi tornerà in televisione su Canale 5, ma si sposterà da Silvia Toffanin. Sarà infatti ospite di Verissimo nel prossimo weekend. Così è stata annunciata la sua partecipazione dalla pagina Instagram ufficiale della trasmissione: “Direttamente dalla casa del Grande Fratello, sabato a Verissimo una delle protagoniste di questa edizione…Heidi Baci”. Ma non tutti hanno accolto questa notizia con entusiasmo, c’è chi addirittura tra gli utenti ha affermato che Toffanin “sia caduta in basso”.

Ovviamente il pubblico si aspetta domande anche su Massimiliano Varrese, quindi certamente Silvia Toffanin proverà a chiedere maggiori spiegazioni sul rapporto tra l’attore e Heidi Baci e sulla sua volontà di abbandonare il GF.