Grande Fratello, arrivano le prime parole di Paolo Masella dopo l’eliminazione. Eliminazione che non si aspettava, convinto di arrivare fino alle fine del gioco. A puntare su di lui era stato anche Marco Maddaloni. Nei giorni scorsi il judoka aveva detto di sperare che Paolo fosse il vincitore “ha fatto un bel percorso, è sempre educato e gentile con tutti”. Ma così non l’ha pensata il pubblico che al televoto flash gli ha fatto, forse, pagare le parole su Beatrice Luzzi.

>>“Ciao a tutti, noi andiamo via”. Sorpresa a Uomini e Donne, addio a un pezzo da novanta. Ma con tanto di petali, una scelta vera e propria

Per chi non avesse seguito, dopo la puntata di giovedì scorso Paolo aveva rimproverato Garibaldi per non avere spifferato tutto quello che sapeva su Vittorio e Bea. “Ti avrebbe rafforzato”, gli aveva detto Paolo. Parole che sono state viste come quelle di un congiuratore.





Grande Fratello, le prime parole di Paolo dopo l’eliminazione

Ora che l’avventura nella casa è finita Paolo è pronto a ricominciare la sua vita di tutti i giorni. “La mia esperienza è stata un viaggio bellissimo dove ho incontrato l’amore della mia vita a riempirmi il cuore, tanti nuovi amici. Una cosa unica e infinita, che mi rimarrà per sempre dentro. L’eliminazione non mi pesa perché arrivato a questo punto ho preso tutto quello che potevo prendere da questa esperienza e sono contento sia andata così. Grazie a tutti”, racconta.

Anche Anita, l’altra eliminata di giornata, aveva detto la sua: “Il mio percorso è stato pieno. Penso di aver dato tutto, non so, non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi penso di aver dato tutta me stessa e essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. Quindi sono felice. Sono andata oltre i miei limiti, oltre tutto. Per me questa è la mia più grande vittoria e quindi sono molto molto felice”.

Anita che non esclude un futuro con Alessio. Una coppia nella quale crede anche l’opinionista Cesara Buonamici che in puntata si è sentita di dare un consiglio. “Io per quel per poco che conosco la professione degli allenatori posso dire che so che è necessario che conoscano le persone per formare una squadra. Sforzati di conoscerla, è il suo modo di scherzare“.