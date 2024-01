Grande Fratello, Paolo contro Signorini: “Mi devi far parlare”. Botta e risposta epico dall’interno della casa, durante la 29esima diretta del programma condotto da Alfonso Signorini. E chiaramente, come in tutte le vicende del Grande Fratello 2023, c’è una causa e un effetto. La causa è la frustrazione di un ragazzo che ogni volta che tenta di approcciare un ragionamento viene escluso o messo un attimo da parte. Dall’altra un conduttore che vuole battere dove il pubblico vuole.

Ma cosa è successo e perché Paolo ha perso la pazienza? Ad un tratto, durante la diretta, Paolo ha chiesto di commentare alcune vicende avvenute prima. Il problema è che oramai le cose erano andate avanti, si era cambiato argomento e quindi Signorini non glielo ha permesso. Il concorrente ha perso la pazienza e gli ha detto quello che pensava. e così il conduttore gli ha fatto una tirata di orecchie.





Grande Fratello, Paolo contro Signorini: “Mi devi far parlare”

“Posso dire due cose riguardo due argomenti che abbiamo appena discusso?”, chiede Paolo. Signorini allora non capisce bene e risponde: “Sei un po’ fuori tempo Paolo”. Paolo allora sbotta: “Non mi fai parlare Alfonso, è un’ora che cerco…”. Signorini a questo punto risponde a tono e dice: “Non è che non ti faccio parlare, il problema è che parlano troppo gli altri”.

Allora il giovane ha chiesto di nuovo uno spazio per dire la sua ed ecco pronto Signorini che risponde che ora era il momento di un altro argomento. Alfonso poi commenta: “Arriverà anche il tuo turno. Non mi risulta che in passato ti abbia tolto la parola. Può capitare che in una serata una volta parli di meno”. Paolo allora è serafico e dice: “Sono tre settimane che non parlo”.

In un reality come il Grande Fratello, è essenziale rispettare i tempi televisivi, soprattutto quando ci sono numerosi argomenti da affrontare. È importante farsi notare dal conduttore se si desidera esprimere un’opinione, poiché rimanere in silenzio in attesa di essere interpellati potrebbe non funzionare. Paolo sembra non aver ancora imparato questa lezione, poiché raramente riesce a esprimere le sue opinioni nei momenti opportuni.

