Al Grande Fratello Paolo Masella ha cercato di eludere i microfoni raccontando a Giuseppe Garibaldi di non apprezzare i recenti comportamenti di Letizia Petris, che prima della diretta di ieri aveva annunciato di essere sul piede di guerra nel caso dell’uscita di Paolo o Anita (in realtà ad abbandonare la casa è stata la cantante Rosanna Fratello).

“Ragazzi io ve lo dico. Se esce uno dei due vedrete per la prima volta in questo Grande Fratello la Leti che non volevo far uscire. Ve lo dico, preparatevi. Faccio un disastro. Dopo una cosa del genere io faccio il disastro. […] C’hanno ragione le Paoleti, devo aprire gli occhi, le mie Paoleti hanno sempre ragione. Io lo sapevo che le Paoleti non sbagliavano ma”, aveva annunciato Letizia prima della diretta di ieri.

Grande Fratello, Paolo parla male di Letizia con Garibaldi

E prima della diretta è stato pubblicato un video in cui Paolo si è sfogato con Giuseppe Garibaldi sull’argomento Letizia. Da mesi, ormai, i due hanno un rapporto molto stretto, quasi un fidanzamento, ma di recente il macellaio di Roma si è lamentato del comportamento della fotografa. “Poi è successa una cosa che non mi è piaciuta proprio”, ha raccontato Paolo a Garibaldi come riportato da Biccy.

“Speriamo che non fanno vedere quello che mi ha detto ieri sera perché è una roba pesante. Io le ho detto ‘nella vita mia non la voglio una persona così con me. Una che mi viene contro. Devi venì con me e non contro di me’. Perché così deve essere! Lei non deve fare così. Guarda che mi ha accusato proprio che la controllo troppo”, ha continuato Paolo.Secondo quanto riferito da Letizia, infatti, il comportamento di Paolo sarebbe troppo soffocante e per questo motivo lei si sarebbe allontanata.

non questo video a poche ore dalla chiusura del televoto la pipi i macelleti non sono mai esistiti ma siccome i coglioni vanno inculati vi hanno inculati per bene ora aprire mediaset e salvate chiunque tranne paolo, ciaopic.twitter.com/Fi5hPEyQ5c — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 15, 2024

“Mi ha detto ‘per colpa tua devo stare a un metro di distanza da Vittorio’. Io le ho detto ‘guarda che questa non è una cosa che dovevi dire’. Perché mi può far male questo. Se passa una cosa del genere io me ne vado da qui. Ti giuro, io non la voglio una persona così nella mia vita. Infatti questa non si regola”. Paolo e Giuseppe hanno cercato di eludere il microfono per non far sentire queste frasi ai telespettatori ma in realtà si è sentito tutto.