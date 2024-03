Grande Fratello, Paolo Massella travolto dalle critiche. Il macellaio finisce al centro delle polemiche per un gesto che tutti hanno potuto vedere. Ricordate quando proprio lui criticava Vittorio perché girava per Casa in mutande? “Vittorio, tu giri in mutande spesso nella camera da letto. Per galanteria, ci sono tante donne, dovresti sbrigarti a vestirti. Una volta sei anche andato nel letto di Letizia in mutande per salutarla. Un po’ di tatto”.

“È normale che a me dia fastidio se un ragazzo va in mutande sul letto della mia ragazza” disse al modello piuttosto infastidito Paolo Massella. Tuttavia recentemente il pubblico lo ha ‘crocifisso’ dopo quello che ha fatto nei confronti della fidanzata Letizia Petris. La scena sta facendo discutere e molti si sono scagliati contro il macellaio, colpevole di un gesto che non è passato inosservato.

Il gesto di Paolo con Letizia: il pubblico se n’è accorto

Da tempo orami Paolo Massella e Letizia Petris sono la coppia più duratura all’interno della Casa. Certo non sono mancati i momenti di tensione e incomprensione con il macellaio che in un’occasione ha manifestato diverse perplessità. Tuttavia la relazione prosegue. Purtroppo, però, recentemente Paolo si è lasciato sfuggire un gesto che è stato duramente condannato.

Mentre Letizia e Perla si stavano facendo un bagno Paolo, lì vicino, è rimasto a guardare. Non solo, come sottolineato da Blogtivvu, ha anche chiesto alla fidanzata di fare un giro su sé stessa. Il motivo? Beh, voleva avere una visuale completa e guardarle… il lato b. E beh, proprio così. I telespettatori non gliela perdonano, anche ricordando il rimprovero a Vittorio.

In queste ore Paolo è stato criticato anche per un altro gesto. Mentre aiutava Rosy Chin a preparare il dolce, il macellaio romano si è leccato le dita e ha toccato il gelato da dare agli altri inquilini della casa. Inoltre dopo aver fatto cadere il gelato sul pavimento lo ha preso e lo ha mangiato. Apriti cielo: sui social in tanti si sono scagliati contro di lui.

