Grande Fratello, manca poco alla finale ed ecco che da più parti si fa il nome del vincitore. Da più parti puntano sul Beatrice Luzzi come vincitrice di questa edizione del reality. Non solo gli scommettitori, anche Jane Alexander, con la quale Beatrice ha avuto dissapori in passato e un faccia a faccia nella Casa, ha indicato proprio lei come trionfatrice. Nelle scorse ore è intervenuto qualcuno che conosce bene il gruppo.

Marco Maddaloni è stato ospite di Sophie Codegoni e dei giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri a Casa Chi e ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello. Tra l’altro ha svelato il motivo della sua partecipazione, cioè il soldi: “Quanto guadagno come campione di judo? Ora niente, prima dell’Isola dei famosi prendevo 1400 euro al mese dalla polizia penitenziaria”.

La previsione di Maddaloni: “Perché non vince Beatrice”

“Sono partito dicendo ‘vado, voglio provare a vincere ma sarà difficile’ – le parole di Marco Maddaloni – Poi durante il percorso ho capito che potevo vincere ma non lo volevo più perché fare quella corsa contro dei ragazzi a cui volevo bene… era vincere ma non mi rendeva felice. Io spero che vinca un ragazzo per cui quella vittoria gli potrà cambiare la vita, io la mia vita l’ho già cambiata. Perché insistere a vincere un altro reality? No, vincere a discapito di un giovane non mi andava”.

Su chi vince: “Io vorrei, in ordine: Giuseppe, Letizia e Perla. I primi due vengono da famiglie umili hanno lavori precari mentre Perla è già affermata e anche la famiglia è più strutturata anche se sono più legato a Perla. I potenziali vincitori invece sono Giuseppe, Beatrice e Perla perché hanno grandi fandom. Secondo me alla fine vince Giuseppe. Se la giocano perché hanno fandom forti. Quello di Perla è forte e lega anche me perché ormai sono il papà dei Perletti che sono veramente forti. Oggi le votazioni stanno andando così. Massimiliano è andato in finale perché è appoggiato dal fandom di Beatrice. Lui due settimane fa era quello eliminato ma da quando si è avvicinato a Beatrice è andato addirittura in finale. Non sono numeri social ma fandom forti”.

Infine sui coinquilini: “Ho legato meno con Simona Tagli. Quando siamo andati al ristorante sì, ho avuto uno scontro con Beatrice ma solo per alcuni atteggiamenti che non mi erano piaciuti e alcune cose che mi erano state dette a microfoni spenti. Ma lei la stimo tanto. Fuori dal gioco andrei a bere qualcosa insieme a lei volentieri. Ho avuto una soddisfazione stupenda 2 giorni fa. Stavo tornando con Mirko di notte e mi arriva una chiamata da Paolo che appena ha avuto il telefono sono stata la prima persona a cui ha fatto la video chiamata. Io avevo le lacrime agli occhi perché si vede che gli ho lasciato qualcosa. Noi siamo il frutto delle persone che frequentiamo e se gli posso passare il mio vissuto rubato e appreso da altre persone io provo tanto piacere”.

