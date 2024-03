Grande Fratello, la sorpresa per Beatrice Luzzi. Ormai lo sanno anche i muri. L’attrice divenuta famosa per la soap di successo “Vivere” è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality. Ormai manca pochissimo alla finale: lunedì 25 marzo, infatti, il pubblico conoscerà il vincitore. Tre sono già sicuri di arrivare fino in fondo: oltre a Beatrice ci sono anche Rosy Chin e Massimiliano Varrese.

Dopo l’eliminazione di Anita Olivieri e Paolo Massella sono rimasti in gioco, oltre ai tre finalisti, anche Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. È tornato d’attualità il Beabaldi: “Tra noi c’è sicuramente una grande tenerezza – le parole dell’attrice – C’è sempre stata e probabilmente ci sarà sempre”. E Giuseppe: “Sapendo che ci sia la possibilità di riconquistarla, ci riproverei”. Ma ora per Bea è arrivata una graditissima sorpresa.

A poco dalla finale arriva la sorpresa per Beatrice

Ricordate Jane Alexander? L’attrice e collega di Beatrice Luzzi, che aveva già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2018, in questa edizione era intervenuta per un faccia a faccia con l’acerrima nemica. I loro rapporti si sarebbero rovinati, a detta di Beatrice, dopo che Jane le avrebbe sottratto in malo modo il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction targata Mediaset, Elisa di Rivombrosa.

Ora Jane Alexander ha partecipato a “Pomeriggio Cinque” e ad un’incredula Myrta Merlino a domanda diretta ha rivelato: “Secondo me lo vince meritatamente Beatrice. Perché se lo merita, nonostante… Beatrice si merita di vincere questo GF”. Insomma le incomprensioni del passato sembrano dimenticate. Anche se non sappimo cosa volesse dire con quel ‘nonostante…’.

“BEATRICE MERITA DI VINCERE QUESTO GF” e se lo dice lei

UN CERCHIO CHE SI CHIUDE



Naturalmente Jane non è l’unica a puntare su Beatrice per la vittoria finale. Gli stessi siti di scommesse incoronano l’attrice con quote che vanno dall’1,35 all’1,40. A seguire c’è Giuseppe Garibaldi con il 3,50/4, stessa quota di Perla Vatiero. Anche Rosy, Massimiliano e Letizia hanno chance di vittoria (quote intorno al 15), più distanziati gli altri. Lunedì 25 tutti i dubbi saranno sciolti.

