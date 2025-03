Shaila Gatta è stata eliminata dal Grande Fratello nel corso della puntata di ieri, 24 marzo. Ad abbandonare la casa insieme a lei anche Javier e Giglio. Né il pallavolista né il parrucchiere hanno avuto la reazione di Shaila che non l’ha presa benissimo. “Sono felice, esco a testa alta. Manca una settimana, non li sopportavo più. L’importante è quello che accadrà poi dopo, non è il gioco quello che conta”, aveva detto.

E ancora: “Mi sarebbe sicuramente piaciuto fare l’ultima settimana, però sono libera dopo 6 mesi e mezzo. Vado dai miei genitori e dal mio nipotino. Saluto tutti e tifo per Lollo”. Ma dietro le quinte sarebbe successo ben altro. Lo racconta una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano.





Grande Fratello, niente finale per Shaila: polemiche social

Pare che l’ex gieffina dopo la fine della diretta sia scoppiata in lacrime. Il presunto motivo? La delusione per aver perso al televoto contro Helena Prestes. Ma non solo. Sembrerebbe anche che fuori dagli studi Shaila abbia avuto una discussione con alcune fan Zelena, sostenitrici di Zeudi Di Palma.

Sui social, intanto, ecco un clamoroso retroscena: secondo una parte del pubblico non sarebbe stata Helena a ‘rubare’ la finale a Shaila, piuttosto Zeudi e Chiara. Tantissimi i commenti: “Infatti è la colpa l’hanno le Shailenzo che si sono fidate delle Zelene che poi hanno salvato Chiara ma era logico Zeudi lo ha detto che la voleva con lei in finale”.

E comunque sono Zelda e Chiara che hanno rubato la finale a Shaila non Helena. #grandefratello #helevier pic.twitter.com/0tCfceqGNG — Itachi🤍 (@cazzi_miei1) March 25, 2025

Ma c’è anche chi non la pensa così: “Nn è vero. Quella era stata sbattuta fuori e ripescata xké ha finto di essere lesbica. Diciamo le cose come stanno. Oltre ad essere schifosamente raccomandata.#GF” E la finale è sempre più vicina.