I fandom che hanno accompagnato l’edizione di quest’anno del Grande Fratello sono stati protagonisti indiscussi nel determinare il percorso di molti dei concorrenti della casa. Tra i gruppi più agguerriti e discussi, uno dei più noti è stato sicuramente quello delle Zelena, il fandom che ha inizialmente sostenuto Helena e Zeudi, ma che, dopo il fidanzamento di Helena con Javier, ha spostato il suo intero supporto sull’ex Miss Italia.

Se da un lato i fandom hanno portato visibilità e sostegno ai concorrenti, dall’altro lato il comportamento di alcuni gruppi ha suscitato numerose polemiche. Il fandom delle Zelena, infatti, è stato spesso al centro di discussioni per episodi decisamente spiacevoli. In particolare, sono emersi episodi di minacce ai fan di Helena, e addirittura agli ex concorrenti come Federico Chimirri, che hanno subito attacchi verbali e intimidazioni sulla sua pagina Instagram e su X. Questo comportamento ha portato molti telespettatori a criticare il fandom, accusandolo di contribuire a creare un ambiente tossico intorno al reality show.





Dona 300 euro per l’aereo di Zeudi al Grande Fratello, bufera sui social

Le dure reazioni sui social non si sono fatte attendere, con tanti utenti che hanno richiesto maggiori controlli e sanzioni per evitare che certi comportamenti continuassero a minare la tranquillità del programma. In queste ore un alrto episodio ha sollevato scalpore. Una persona ha confessato di aver donato 300 euro per finanziare un aereo che avrebbe sorvolato la casa del Grande Fratello con un messaggio indirizzato a Zeudi. Il gesto è stato commentato come “una follia, un chiaro schiaffo alla povertà”.

In tanti hanno sottolineato quanto sia inappropriato destinare una somma così ingente per un gesto legato a un reality show, mentre ci sono persone che faticano ad arrivare a fine mese.

“Pensate. Mario ha donato metà della sua pensione minima. Se non è devozione questa”, si legge a corredo dello screen di un post che recita: “Ho appena donato 300 euro per l’aereo”. E le critiche sono piovute subito dopo: “hahahaha xD mamma mia soldi persi…”, “Questo scrive tante di quelle cazzate che ancora lo commentate??? È un dissociato altrimenti non seguiva le zelena!!!”, “Mario vai da uno bravo….”, “Mario sta alla frutta. E oltre”, “Poi magari andrà alla caritas per un pezzo di pane!! Ma quanto sono fuori dai coppi questi??!!! Assurdi”.

Pensate

Mario ha donato metà della sua pensione minima

Se non è devozione questa 😭😭#GrandeFratello pic.twitter.com/25hGE9ymrM — Xanax scongelato (@Daphne843) March 23, 2025

“La cosa intelligente da fare è non commentare più da oggi al 31 i post Zelena, non dategli l’ importanza che non hanno, non sprecate neanche un secondo del vostro tempo per loro. Lasciatele al loro delirio presto saranno nell’ oblio”, “Io gli darei 300 calci in cu***. Vergogna!!! Uno schiaffo alla miseria. Ste cose mi fanno tanta rabbia , poiché se avessi quella disponibilità, aiuterei più assiduamente i canili”, si legge ancora tra i messaggi.