Grande Fratello, si era capito che la puntata numero 17 sarebbe stata scoppiettante. E così è stato. Partiamo dalla fine, dall’eliminazione choc di Giselda Torresan, la concorrente che era stata data tra i favoriti almeno alle prime battute del reality show. E poi l’ingresso di Greta Rossetti, che ha parlato con Angelica Baraldi a proposito della sua complicità con Mirko Brunetti salvo poi sciogliersi con lui in un lungo abbraccio. E che dire della sorpresa – doppia – per Beatrice Luzzi.

Prima un video messaggio dei figli, poi l’incontro con l’ex marito con cui va d’accordissimo e ha emozionato tutto il pubblico. Ancora: spazio nuovamente al caso Giampiero Mughini. Anche nella diretta del 6 novembre Alfonso Signorini è tornato sulla querelle con Angelica. Tutto è nato quando le ha detto “hai un futuro da zoccola” durante la sera ta di Halloween.Era stato già bacchettato settimana scorsa dal conduttore e lui si era giustificato.

GF, Giampiero Mughini “offeso e furibondo” in diretta

“Io adoro Angelica ma se uno non facesse una battutaccia, di tanto in tanto. Non ci posso credere”, le sue parole. Ma Angelica ha sofferto tantissimo e anche Cesara Buonamici lo ha bacchettato. Ma Mughini ha ribadito la sua posizione: “Le parole sono neutre ma vengono caricate a seconda del peso che tu gli dai. La mia era una battutaccia. Se lei si è risentita, mi scuso. Sono stato accusato di non usare la lingua italiana in una precisa circostanza. Non mi sono mai sentito così offeso nella mia vita come stasera”.

Ha poi continuato spiegando come si sente dopo quanto accaduto: “C’è ancora più indignazione perché capisci che alla mia età sentirmi dire di mancare rispetto a una ragazza giovane, mia amica, mia cara amica, io credo che non si possa sentire cosa più ignobile. Sono offeso e furibondo”.

Giampiero e Angelica… dove eravamo rimasti? Ecco il momento che ha diviso la Casa. #GrandeFratello pic.twitter.com/UzwEbgC4FW — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2023

Signorini fa però notare ad Angelica che se fosse stata davvero indignata, non si sarebbe seduta accanto a lui. “So benissimo che lui non pensa queste cose di me e so benissimo che quella mano è un segno di scusa. Io non mi aspettavo che uscisse tutto questo”, la sua risposta prima di essere accusata di vittimismo da Beatrice Luzzi. “Mi dispiace che Beatrice abbia insinuato del vittimismo. Per me è stato comunque uno choc”.