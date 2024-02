Grande Fratello, duro attacco nei confronti di Mirko Brunetti. Nell’ultima puntata di ieri, mercoledì 14 febbraio, l’ex fidanzato di Perla Vatiero e Greta Rossetti è tornato nella Casa. Le sue riflessioni hanno sorpreso tutti. Mirko ha infatti rimproverato Perla sia per i suoi sfondoni grammaticali sia per il suo atteggiamento di dispensatrice di consigli ‘psicologici’.

“Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto. Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così“. Poi se l’è presa anche con gli altri concorrenti responsabili di attaccare sempre Beatrice. Ma nelle ultime ore un personaggio della tv ha pesantemente criticato proprio lui.

Leggi anche: “Non si fa così”. Grande Fratello, Mirko torna per restare ma è subito choc per Perla





L’ex velina di Striscia attacca Mirko: “È un bamboccione…”

Intervenuta nel talk show “361 Lounge” Shaila Gatta, ex allieva di Amici ed ex velina di Striscia La Notizia, ha pesantemente attaccato Mirko Brunetti: “Premetto che non ho grande stima del genere maschile, ragazzi non vi sopporto, ma parlerei in particolare del Grande Fratello adesso”.

Sull’ex di Perla e Greta Shaila Gatta ha detto: “Secondo me questo Mirko rappresenta il ragazzo classico della nuova generazione, cioè il bello che non balla proprio. Lui è un pesce al brodo! Il pesce al brodo a Napoli si dice così. Lui è il tipico ragazzo che non si muove. Dai, hai due belle ragazze con carattere, io mi chiedo perché lo guardano ancora. Per me è un pesciolino, sta lì come un bamboccione, poi esce dalla casa e si ricorda di avere un carattere”.

Shail Gatta ha fatto un confronto tra Mirko e Vittorio affermando che quest’ultimo non è un bamboccione, ma solo una persona fragile rimasta schiacciata dalla personalità di Beatrice. Poi aggiunge: “Se Mirko non avesse avuto il Grande Fratello a spingerlo, non avrebbe fatto nulla. Ragazzi questo qui dorme come non so cosa, dorme come un bambino. Rispecchia la nuova generazione di maschi che sono diventati delle dive e si fanno corteggiare. Ma sta Perla gli ha fatto una bella dichiarazione, merita un uomo alla sua altezza, non un ragazzino che non ha coraggio. Perla è innamorata di lui, Mirko credo stia usando la situazione, gli piace la telecamera”.

“Marco pessimo, gli altri peggio”. Grande Fratello, spunta il video choc della gita