Mercoledì 14 febbraio Alfonso Signorini è tornato al centro dello studio di Cinecittà per una nuova puntata del Grande Fratello, come sempre presenti Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli nella postazione del mondo social. Lunedì 12 febbraio Vittorio Menozzi ha abbandonato definitivamente il reality-show con il 20% del pubblico contro il 30% a favore di Beatrice Luzzi, il 29% di Federico Massaro e il 21% di Stefano Miele.

In seguito alle nuove nomination sono finiti al televoto Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Il concorrente meno votato è finito al televoto eliminatorio. Nessuna sorpresa per il preferito del pubblico, ancora una volta a dominare è stata l’attrice Beatrice Luzzi con il Beatrice 47%, alle sue spalle Marco 43% e Stefano che si attesta appena al 10% finendo quindi in nomination.

Grande Fratello mostra il video del ristorante di Marco Maddaloni contro Beatrice

Durante la puntata andata in onda il 14 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato anche il video registrato durante la gita fuori porta organizzata come regalo per gli inquilini. Il tema è sempre quello; il branco contro Beatrice Luzzi e ora il Grande Fratello ha mostrato come sono andate le cose tra l’attrice, Marco Maddaloni e il resto del gruppo. Già qualche giorno fa l’attrice aveva parlato della sfuriata del judoka e del resto del gruppo e ieri il pubblico ha potuto guardare con i propri occhi quello che è accaduto.

“Tu non ti porterai niente da questa esperienza”, dice Maddaloni a Beatrice che ironicamente lo ringrazia. Lo sportivo parla di rapporti umani e “ti sei fatta conoscere, sei una persona intelligente ma sei avida, ti sei tenuta tutto dentro, la tua aria negativa è finita”, ha detto ancora facendo partire l’applauso di tutti.

“Dai ragazzi non facciamo così tutti contro Beatrice, così ci hai fatto digerire questo pranzo, di solito di vuole un’ora e mezza di allenamento a te ne sono serviti solo 15 minuti”, ha proseguito Maddaloni. In sottofondo si sentivano le grasse risate degli altri concorrenti, in primis Anita Olivieri. A questo punto Beatrice si rivolge a Marco e gli dice: “Io non ho detto una parola, stai facendo tutto tu”.

Questi sfigati che applaudono mentre Marco attacca Bea: provate di nuovo a dire che non esiste un branco.#grandefratello pic.twitter.com/e7bo3ENWnC — Luca Azzola (@LucaCharmedFan) February 14, 2024

Al rientro in puntata Alfonso Signorini ha preso la parola è ha strigliato il gruppo. Il pubblico è rimasto senza parole dal video mandato in onda e ovviamente ha commentato sui social. “Questi sfigati che applaudono mentre Marco attacca Bea: provate di nuovo a dire che non esiste un branco”, si legge a corredo del video. “Che schifo”, “guardate come lavora il branco”, “Maddaloni pessimo e quelli che ridono e applaudono”, si legge ancora.