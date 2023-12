Mirko Brunetti e Perla Vatiero, spunta fuori un video in cui lui parla, non bene, della famiglia di lei. Da settimane non si fa che parlare del rapporto tra i due ex fidanzati che dentro la Casa del Grande Fratello sembrano aver ritrovato il vecchio feeling. Sguardi languidi, tante chiacchierate, le confessioni sugli errori del passato, insieme nel letto, insomma ce n’è per ‘sognare’ il clamoroso ritorno di fiamma.

E pazienza se fuori c’è Greta Rossetti che, per inciso, ha già fatto capire di non poterne più di quello che succede nella Casa tra Mirko e Perla. E così ha dato il benservito al ragazzo. Ma tra poco entrerà anche lei nella Casa e allora chissà cosa potrà accadere. Nel frattempo sui social è scoppiato il caso dopo la diffusione di un vecchio video in cui Mirko lancia accusa pesanti nei confronti della famiglia di Perla, quella stessa famiglia che lui diceva lo aveva accolto come un figlio.

Leggi anche: “C’è una cosa su Perla, ve la dico”. Fuori dal Grande Fratello, a fare l’annuncio è Ciro Petrone





Le accuse di Mirko alla famiglia di Perla in un video

Nonostante il riavvicinamento Perla ha già fatto capire di non riuscire a dimenticare il passato e la profonda crisi con Mirko. Adesso spunta fuori un video condiviso da Mirko subito dopo la rottura con Perla: “Nel momento in cui prendo una decisione, a me non piace infangare, raccontare che Perla scrive quei brutti messaggi a Greta. Che mi minaccia di non andare a Roma”.

“Che un membro della sua famiglia – prosegue Mirko – ha addirittura perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. […] Sono queste le cose che sono successe e io non ho parlato a oggi. Sono cose brutte quelle che sono accadute. E non le ho mai dette per tutelare lei”. E ancora: “Sui social Perla vuole passare da vittima. Ha fatto tutto questo solo ed esclusivamente per 2 follower in più, per due like in più e due visualizzazioni TikTok in più”.

Quindi Perla andava in giro a dire che Greta fosse una escort e adesso in casa Mirko difende Perla e incolpa Greta dicendo che quest'ultima lo pressava?



Mirko e Perla si sono trovati: DUE RATTIpic.twitter.com/1MAHYKLHAP — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 30, 2023

“Noi invece abbiamo semplicemente parlato di noi – dice Mirko quando ancora stava con Greta – Non vi interessa, non vi piace? Perfetto. Siamo stati veri, ci siamo scelti, ci siamo vissuti. Io ho portato rispetto, perché altrimenti non l’avrei aiutata nel lavoro, col trasloco. Perché lei deve raccontare bugie? Per fare la vittima? Sono stato in silenzio… per tutelarla. Non ho tutelato me, com’è stato dentro al villaggio, perché voi tante cose non le sapete”.

“Purtroppo quella cosa è successa…”. Perla mai così esplicita su Mirko al Grande Fratello