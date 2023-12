Fuori dal Grande Fratello è venuta fuori una notizia su Perla Vatiero, quindi i telespettatori l’hanno accolta anche con grande sorpresa. Lei è entrata da poco nella casa, dove ha potuto incontrare nuovamente l’ex fidanzato Mirko. E ora per loro la situazione diventerà ancora più bollente, dato che farà il suo ingresso anche Greta, pronta a stravolgere le dinamiche del reality show. Il suo arrivo è programmato per sabato 2 dicembre.

Ma ora grandi attenzioni sono state rivolte su questa concorrente del Grande Fratello, Perla, che potrebbe davvero stupire tutti. C’è chi ha parlato dall’esterno della trasmissione, rivelando qualcosa di parecchio interessante sull’ex protagonista di Temptation Island. Possiamo subito dirvi che a rompere il silenzio è stato un ex gieffino, che se l’è sentita di dire qualcosa di molto rilevante sulla sua ex compagna di avventura.

Leggi anche: “Purtroppo quella cosa è successa…”. Perla mai così esplicita su Mirko al Grande Fratello





Grande Fratello, la notizia su Perla arriva dall’esterno della casa

Questo ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di rispondere alle diverse domande poste dai suoi follower, quindi ha nominato anche Perla in occasione di una considerazione interessantissima sul programma condotto da Alfonso Signorini. Lui è Ciro Petrone, che ha abbandonato la casa per problemi fisici, infatti disse: “Non dormo bene, sono nervoso. Non è giusto restare qui in questo modo, ho resistito fino all’ultimo”.

La domanda a Ciro Petrone è stata la seguente: “Chi vince il GF per te?“. E la risposta dell’ex gieffino è stata chiarissima: “Non è facile, ci sono tante dinamiche che cambiano il pensiero delle persone fuori da un giorno all’altro. Però non ti nego che vorrei in finale Perla e Mirko e vedrei vincitrice Perla!”. Quindi, la sua aspirazione è che la trasmissione possa terminare in questa maniera, con la ragazza a portarsi a casa il montepremi.

Ovviamente la strada verso la finale e quindi il successo è ancora molto lontana, ma Perla è ritenuta da Ciro una delle concorrenti che hanno più possibilità di trionfare. Non a caso lei è amatissima da tanti telespettatori.