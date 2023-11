E ora rischiano di essere guai seri per il Grande Fratello e Mirko Brunetti, alla luce delle ultime rivelazioni del concorrente a Beatrice Luzzi. Si trovavano insieme in quei frangenti e hanno iniziato ad imbastire una conversazione, che ha coinvolto anche una terza persona. I telespettatori hanno ascoltato con attenzione quel dialogo, ma ad un certo punto la regia ha censurato tutto silenziando i microfoni e cambiando l’inquadratura. Ma è stata una mossa inutile.

Infatti, il pubblico del Grande Fratello aveva ormai fatto il punto della situazione e capito perfettamente le affermazioni di Mirko Brunetti. Una vera e propria sommossa social è nata da un momento all’altro e per l’ex concorrente di Temptation Island si aprono le porte delle polemiche. Avrebbe infatti avuto un determinato comportamento, che ha indispettito non poco molta gente, la quale è intervenuta duramente soprattutto su X.

Grande Fratello, Mirko Brunetti confessa tutto a Beatrice: pubblico protesta

Una situazione davvero delicata dentro la casa del Grande Fratello, infatti stanno emergendo dei retroscena che riguardano proprio Mirko Brunetti e il suo approdo nella trasmissione di Canale 5. Beatrice gli ha posto delle domande specifiche, che inevitabilmente si sono concentrate anche su Greta Rossetti, ma il pubblico si è imbestialito quando ha sentito quelle clamorose risposte. E c’è chi ha accusato lui e il GF di aver orchestrato tutto.

L’attrice gli ha chiesto se lui avesse avvisato Greta del suo imminente arrivo al Grande Fratello, ma ha fatto cenno di no e quindi le avrebbe tenuto nascosto questa notizia. Ma in seguito lui ha fatto intuire che avrebbe provato a chiedere agli autori di far entrare pure la sua fidanzata, ma sarebbe stata negata questa possibilità. L’utente che ha condiviso il video ha commentato: “No vabbè, tutto organizzato“, quindi c’è chi è schifato da questa situazione.

Molti si sono anche stancati di sentire tutti i dettagli di questa relazione tra Mirko e Greta, ma certamente la censura del GF non ha agevolato la stabilizzazione della dinamica. Infatti, il pubblico è letteralmente inviperito.