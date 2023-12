Grande Fratello, la decisione di Mirko Brunetti. Colpo di scena nell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Nella serata di ieri, sabato 16 dicembre, abbiamo assistito all’eliminazione di Sara Ricci. Un fatto che, però, non ha stupito più di tanto. Beatrice (38%) e Perla (37%) sono state le più votate, seguite da Vittorio (15%) e Grecia (7%).

Al centro dell’appuntamento ci sono stati il rapporto di Beatrice con gli altri concorrenti, specialmente con Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, e poi ovviamente il rapporto tra Mirko Brunetti e le sue ex Greta Rossetti e Perla Vatiero. Il giovane 26enne non ha potuto avere un faccia con nessuna delle due in quanto positivo al Covid. È apparso quindi in collegamento dalla sua camera.

Mirko prende una decisione definitiva su Greta

La vera sorpresa è stata rappresentata dalla svolta di Mirko Brunetti sul rapporto con Greta Rossetti. In tanti pensavano che fosse proprio lei la preferita e che prima o poi ci sarebbe stata la mossa di lui. Ebbene, la mossa c’è stata, ma non è stata quella che tutti si aspettavano, anzi: “Avevo delle aspettative altissime sul nostro amore. Ti ho sempre dato fiducia anche su situazioni che per me non erano normali” ha detto Mirko.

“Stando fuori mi sono reso conto che questa magia si è rotta e non siamo riusciti a riprenderla – ha detto ancora Mirko – Abbiamo dato un taglio alla nostra relazione e io ora devo ritrovare me stesso. Non provo rabbia o rancore, ma con queste consapevolezze penso che sia arrivato il momento di mettere un vero punto alla nostra storia. Tante cose che ho visto non fanno per me e quindi è finita”.

La risposta di Greta: “Provavi un sentimento verso la tua ex e io sono stata un ostacolo. Mi hai preso in giro e mi dispiace aver creduto in noi. Sono stata solo una cosa di passaggio e ne ho avuto la conferma”. Poi dopo la puntata si è sfogata: “Per me è stata una grossa delusione. Io non credo a quello che ha detto. Io so cosa è successo fuori. Lui si è lasciato prendere da una questione mediatica e per questo ha deciso di distanziarsi da entrambe. Non dico che è un uomo che non ha le ‘castagne’, ma non le ha come dico io e come voglio che un uomo le abbia. Lui è un uomo che si è lasciato influenzare da quello che c’è fuori e allora basta. Lui si è fatto prendere da quello che scrivono su di me e questo è lui guardare quello che scrivono allora?! So che se ne pentirà, io però adesso c’ho esso una pietra sopra”.

