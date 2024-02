Grande Fratello, nuove indiscrezioni su Mirko Brunetti e Perla Vatiero, a parlare è qualcuno che sa com’è andata la storia per filo e per segno: Josh Rossetti, il fratello di Greta. Lo ha fatto ai microfoni di ‘Non succederà più”, il programma di Giada De Miceli dove, oltre al triangolo che ha coinvolto sua sorella, ha raccontato di come sta vivendo la sua frequentazione con Monia La Ferrara, ex di Massimiliano Varrese. “Il giorno in cui io andai a fare la sorpresa a Greta, Monia fu eliminata dalla Casa”.

“Quindi ci siamo incontrati nel corridoio dell’hotel, io uscivo dalla stanza, lei anche, ci siamo guardati e lei mi è letteralmente saltata in braccio, perché eravamo sorpresi di vederci così, erano due mesi che mia sorella parlava di me a Monia e lei mi aveva idealizzato, anche se non mi aveva mai visto. Va tutto alla grande, perché come sapete l’amore è sbocciato prima della primavera.“





Grande Fratello: “Mirko e Perla insieme solo per visibilità”

Poi Josh è andato avanti, parlando di come è cresciuto il loro rapporto: “Monia è sempre stato il mio tipo e da lì abbiamo iniziato a sentirsi tutti i giorni. Sono stato io a corteggiarla. Ci sentivamo al telefono anche sei ore al giorno, facevamo le videochiamate. Abbiamo avuto il colpo di fulmine e lo step successivo data la distanza è stato accordarci per passare qualche giorno insieme, visto che io sto a Monza e lei a Catania, e siamo stati a Milano”.

Amore destinato a durare? Vedremo. Intanto Josh ha un’idea chiara di quello che è successo tra Mirko e Perla: “Si sapeva che Perla e Mirko sarebbero tornati insieme, per me sono tornati insieme per una questione mediatica, lui è tornato sui suoi passi per una questione di visibilità, non ho dubbi, anche se a me frega poco e niente”.

Una risposta di Mirko potrebbe arrivare. Ed è molto probabile che stasera Alfonso Signorini ne parlerà in puntata. Chi lo sa che anche Perla, da dentro la casa, deciderà di dire la sua sulle parole di Josh. E Greta? Come si comporterà?