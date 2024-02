“Il Grande Fratello, Perla ed io”. Mirko Brunetti è stato ospite ieri, 25 febbraio, di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Il giovane imprenditore di Rieti ha parlato a cuore aperto della suo rapporto con la ex fidanzata Perla e della loro avventura all’interno del reality di Canale 5. Ci sarà un futuro insieme per la coppia dopo la trasmissione? Mirko è stato definitivo: ha detto di aver fatto finalmente chiarezza. Tantissime le reazioni. Sotto il post con la sua intervista sono apparsi oltre 13mila commenti in poche ore.

Mirko, lunga confessione da Silvia Toffanin. Davanti alle telecamere di Verissimo il giovane è apparso sereno, dopo che Alfonso Signorini gli ha permesso di rientrare nella casa di Cinecittà per qualche giorno. E il confronto con Perla, a quanto pare, gli ha portato benefici: “Mi sento libero, più tranquillo meno teso”.

Grande Fratello, Mirko a Verissimo: “Su me e Perla decisione presa”

“Questi giorni mi hanno fatto bene, rientrare in casa. Ho ritrovato alcune delle risposte che cercavo. Era una situazione difficile per ciò che si era creato. Ho voluto rimettere a posto i tasselli, dopo essermi distaccato sia da Perla che da Greta (l’altra ex di Mirko entrata in corsa nel reality, ndr)”.

Mirko è tornato anche sui motivi della rottura con Perla, parlando di una relazione che era diventata “tossica”. Tutto a causa delle “gelosie” e dei “limiti della convivenza”. Il loro castello d’amore crolla definitivamente con la partecipazione a Temptation Island.

Nonostante la separazione, Mirko ha detto a Verissimo di aver sempre provato qualcosa per Perla. Anche dopo: “Per Perla ho avuto sempre un legame profondo, anche quando ci siamo lasciati, solo che pensavo che non potevamo stare insieme a livello di carattere”.

L’ingresso ravvicinato della sua ex storia e poi di Greta ha cambiato nuovamente le carte sul tavolo. Adesso per Mirko e Perla pare ci sarà un nuovo inizio. “Spero che possiamo ricominciare, spingendo il pulsante del reset”. Mirko non ha nascosto le sue debolezze. Su tutte la gelosia: “Io sono stato molto pesante perché quell’avvicinamento che vedevo tra Perla e Giuseppe o Alessio mi ha portato indietro nel tempo. Pensavo che lei fossi andata avanti e mi avesse dimenticato”.

Cosa succederà dopo il GF. Mirko predica calma: “Non voglio ripetere l’errore di limitarci e chiuderci, non andare a convivere subito. Abbiamo sempre vissuto una vita simbiotica e spero di ripartire dai sentimenti, ma con un a leggerezza diversa. Voglio fare passo passo”.