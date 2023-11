Tensione alle stelle al Grande Fratello, con Giampiero Mughini protagonista di un confronto piuttosto acceso con l’altro concorrente. E proprio quest’ultimo ha detto una frase che ha scatenato una marea di proteste dei telespettatori, i quali hanno considerato insopportabile ciò che ha detto allo scrittore e giornalista. Lui ha ascoltato attentamente le considerazioni del coinquilino e il pubblico è riuscito a capire cosa è successo tra i due.

Ed è stata in generale una puntata difficile, infatti sempre nella diretta del Grande Fratello Giampiero Mughini è tornato a parlare del caso Angelica Baraldi, quando in maniera scherzosa le aveva dato della poco di buono: “C’è ancora più indignazione perché capisci che alla mia età sentirmi dire di mancare rispetto a una ragazza giovane, mia amica, mia cara amica, io credo che non si possa sentire cosa più ignobile. Sono offeso e furibondo”.

Grande Fratello, attacco a Giampiero Mughini: “Da prenderti a calci”

C’è stata una discussione al Grande Fratello tra Giampiero Mughini e il gieffino. Il discorso è iniziato in questo modo: “Non so se si possa dire ma io, nelle precedenti votazioni dei preferiti, ho messo sempre al primo posto lui. Ora succede che mi ha nominato in ragione dell’espressione della battutaccia amicale ad Angelica. Quella roba lì è per me indimenticabile. Questo primo tradimento. Detto questo io mi vergogno di nominarlo“.

Lo scontro è avvenuto tra Mughini e Ciro Petrone, col giovane che è stato nominato dal compagno di avventura e ha poi esposto il suo pensiero: “Se io avessi interpretato quella parola per il valore che ha ti avrei preso a calci. Ti avrei preso male. Io lo sapevo che in fondo lo avevi detto in quel modo là. Mi dispiace che ti sei sentito tradito“. Ma questo atteggiamento un po’ troppo duro di Ciro non è stato accolto positivamente dal pubblico.

Lui pensa ancora di essere a Gomorra — Barbara (@bbut1973) November 7, 2023

Maleducato — Carmela Criscione (@CarmelaCriscio2) November 7, 2023

C’è chi ha commentato: “Ho temuto per l’incolumità di Mughini”, “Lui pensa di essere ancora a Gomorra”, “Ciro è un maleducato”. Quindi, la maggioranza dei telespettatori ha preso posizione in favore di Giampiero. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.