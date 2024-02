A poche ore dalla puntata di stasera, 26 febbraio, gli autori del Grande Fratello hanno invitato un messaggio a tutta la casa. Tra le facce più spaventate, per così dire, quella di Massimiliano Varrese: rimasto a bocca aperta non appena lo ha saputo. Varrese che è tra i protagonisti più attesi della puntata di stasera dalla quale uscirà, tra l’altro, anche il nome della prima finalista che sarà, salvo sorprese, Beatrice Luzzi. Solo ieri Varrese ha avuto un confronto con Anita e Rosy Chin.

Su cosa? Sul rapporto tra Anita e Garibaldi. Lei ha spiegato di essere stanca degli atteggiamenti del calabrese e lui, di contro, ha cercato di farle capire come forse non ha ben capito le intenzioni di Garibaldi ed i suoi reali sentimenti. Parole di riavvicinamento dopo quelle che, nei giorni scorsi, sembravano aver aperto una breccia nel muro del ‘branco’.





Grande Fratello, per gli inquilini il compito di leggere l’Odissea

“Ho sempre pensato ai ragazzi, però ieri sera io mi sono beccato cinque nomination nel momento più difficile. Allora devo iniziare a giocare per me. Che poi se vogliamo dirla tutta i giovani non hanno il peso di responsabilità lavorative e familiari. Poi mi hanno votato in cinque e non sapevano che era per il finalista”, aveva detto Varrese ad Anita con il dente avvelenato.

Dinamiche che ora vanno messe da parte. Il Grande Fratello ha dato agli inquilini il compito di leggere l’Odissea dopo che, nei giorni scorsi, sollecitati a rispondere sul poema omerico i concorrenti avevano fatto quasi tutti scena muta. “Quanto ne sanno i nostri inquilini riguardo l’Odissea? Scopriamolo insieme in questa attività giornaliera in cui i concorrenti dovranno ripassare il poema greco”.

“Nella sua versione semplificata, e ricordare tutte le fasi più importanti del viaggio di Ulisse”. I commenti su X sono fioccati. “Mamma mia quanta ignoranza”. E ancora: “A parte gli strafalcioni che sento da queste ragazze, mi soffermo sulla bontà di Beatrice. Nonostante venga criticata e osteggiata, tutti chiedono a lei e lei, come una madre, è pronta ad aiutare i suoi figli. Sta spiegando l’odissea per non far fare cattiva figura”.