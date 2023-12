“Una bruttissima notizia per Varrese”. Grande Fratello, per lui il momento peggiore

Dopo quella di sabato, segnata dall’eliminazione inaspettata di Mirko Brunetti, il Grande Fratello, Varrese precipita nel gradimento del pubblico torna stasera 11 dicembre con un nuovo appuntamento. Un appuntamento che si annuncia pirotecnico con tanta carne al fuoco e Alfonso Signorini che sembra pronto a fare delle rivelazioni importanti. Su Alfonso Signorini vale la pena spendere due parole: dopo le critiche iniziali, e le accuse di essere troppo ingessato davanti alle nuove regole politically correct, il conduttore ha saputo rilanciarsi incassando il favore del pubblico.

Pubblico che al Grande Fratello ha un peso enorme, sia per quanto riguarda i conduttori (che devono far conto con i dati auditel), sia sui concorrenti il destino dei quali è deciso, senza appello (salvo nel caso in cui venga garantita immunità), proprio da loro. Nella puntata di oggi 11 dicembre non ci sarà eliminazione.





Ma qualcuno di insospettabile potrebbe presto salutare la Casa. Secondo un sondaggio di Novella 2000 in cui si chiede di votare il preferito della 13esima settimana Massimiliano Varrese crolla in fondo alla classifica nella classifica dominata da Beatrice Luzzi. Se l’attrice incassa il 38% delle preferenze, percentuale bulgara che autorizza a pensare ad un suo successo finale, Varrese raccoglie lo 0 per cento. Avete letto bene: 0.

I motivi di un crollo così repentino sono diversi. Dopo tre mesi sotto gli occhi elettronici delle telecamere il pubblico sta iniziando a dubitare di lui: i suoi cambi di strategia improvvisa. Varrese, infatti, si era presentato come il primo antagonista di Beatrice poi, forse capendo di non essere in grado di batterla, aveva deciso di seppellire l’ascia di guerra e avvicinarsi a lei. Una farsa visto che nei giorni scorsi tra i due la situazione è precipitato.

E non solo, il pubblico non ha gradito le ultime esternazioni (ha mimato uno schiaffo nei confronti di Beatrice) tanto che su Varrese è caduta l’accusa di essere un violento. I modi inappropriati dell’attore erano stati segnalati anche da Signorini dopo che Varrese aveva detto a Beatrice di non sopportare gli uomini per via del rapporto con il padre: “Non ti puoi permettere di dire ad una donna fai la pace con tuo padre poi ne riparliamo, sono argomenti che disturbano. Sono cose pesanti, come ti permetti di dirle?”.