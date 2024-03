Grande Fratello, durante la puntata di ieri 14 marzo Marcella, la mamma di Greta Rossetti, ha fatto il suo ingresso nella casa. Non è la prima volta che succede, già mesi fa aveva varcato la porta rossa agitando non poco le cose. E anche stavolta non è stata da meno. Fuori dal GF, infatti, i rapporti tre le famiglie sono tutt’altro che tranquilli, con scambio di accuse e parole molto forti. Proprio di Sergio, ieri sera, ha voluto parlare Marcella.

“Ti devo dire una cosa importante. Amore mio bello, tu sai una cosa che non hai raccontato qui dentro, la cosa più importante che ci è successa nella nostra vita, a nove mesi ti ho tenuto in braccio, avevi smesso di respirare, sei diventata nera, e ti ho rianimando. Ti ho protetto troppo, mi devi promettere che da oggi, tu diventerai prima di tutto una persona rispettosa per te stessa”.





Grande Fratello, la mamma di Greta la mette in guardia da Sergio

E ancora: “Non sono entrata qua entusiasta. Sai quello che ti ho detto, sai che non ti ho mai limitato in niente, ti ripeto, io ho fatto un casino fuori, non mi vergogno a dirlo, perché fuori tu vedi un’altra cosa. Ho visto che chiedevi il mio parere, però, non potevo entrare qui e dirti no, on me la sono sentita perché ti vedo felice, sii serena e viviti, io non voglio conoscere nessuno, perché poi a me fa male il cuore”.

Parole che poi sia Greta che Signorini hanno commentato. La prima ha detto: “Lei è sempre stata iperprotettiva con me, perché ho sofferto tanto e ha paura che io possa soffrire ancora”. Mentre il conduttore ha chiesto cosa non fosse andato giù del comportamento di Sergio: “Ho giudicato da fuori, da quello che si è visto. Si vedeva che lui confabulava un po’, poi si è avvicinato”.

Sta povera crista si è dovuta prendere gli insulti della madre in diretta ci credo che si senta morire dall'imbarazzo pic.twitter.com/anR2xxeltp — 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐚🪻|🇵🇸 (@dioscura_) March 14, 2024

Poi è arrivato il diretto interessato, Sergio che si presenta e anche in questa occasione, la mamma di Greta non esita a dire la sua: “All’inizio non mi sei molto piaciuto, della manovre strano, manipolatore, eri d’accordo con Bea per arrivare a Greta”. Marcella, quindi, continua il suo discorso dicendo alla figlia: “Vai piano, lui in casa non voglio vederlo prima di un anno. Devi fare le cose con calma”.