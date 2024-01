Sul Grande Fratello irrompe la mamma di Greta Rossetti. La signora Marcella Bonifacio negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé. Già poco tempo fa era intervenuta per lanciare pesanti accuse contro Mirko Brunetti. Inoltre era anche entrata nella Casa per tutelare la figlia e nuovamente far sapere che fuori dalla Casa l’ex non si stava comportando bene.

Inoltre la stessa Greta aveva rivelato che la madre non si era mai fidata totalmente di Mirko. Poi la settimana scorsa il colpo di scena: in occasione del compleanno di Mirko gli ha inviato un messaggio di auguri molto distensivo che sapeva di riappacificazione. Messaggio al quale, a dir la verità, molti non hanno creduto. Adesso Marcella è nuovamente intervenuta, stavolta per attaccare Beatrice Luzzi.

Le parole di Marcella contro Beatrice: “Sei più grande di me…”

L’ex protagonista di Vivere si è scagliata più volte contro Greta: “Io credo che lei stia giocando a fare quella parte lì, di quella buona, di quella che ha rinunciato (a Mirko, ndr) e che è servita a riunire la coppia, per ripulirsi sui social perché era distrutta. Ieri è andata fino in fondo a questa cosa, il che chiaramente mi fa fare un passo indietro nei confronti di un affetto”. In tanti la pensano proprio così. Ora, però, a difesa dell’ex tentatrice è scesa in campo mamma Marcella.

Marcella ha condiviso un video in cui si rivolge a Beatrice Luzzi in questi termini: “Hai una certa età, sei anche più grande di me. Vorrei vederti da vicino per dirtene quattro. In casa ti mancava solo la scopa, per il resto sei corsa dietro a tutti. Hai più tu della tentatrice che mia figlia, che ha 25 anni”. Parole forti, che sicuramente faranno discutere e alle quali forse, se informata, la stessa attrice risponderà.

Bea ha sgravato sì, ma la mamma di Greta è andata solo peggiorando con sto video no sense. #GrandeFratello#Luzzers pic.twitter.com/0szUOw2ge4 — Anna Maria (@Arwen19887) January 26, 2024

In ogni caso lo sfogo di Marcella non è terminato qui. Poco dopo, infatti, la mamma di Greta ha aggiunto: “Complimenti a Vittorio. Sei molto più maturo di Beatrice, che è vergognosa. Istigatrice ok, ma sei anche una mamma. Non sei un esempio bello per chi guarda. Io non avrei mai fatto una roba del genere. Devo dire che qualche problema ce l’ha. Comunque ho un conto in sospeso con lei. Aveva parlato male anche di me”. C’è da dire che in tanti hanno commentato e sembrano essere tutti dalla parte di Beatrice…

